غضباً واستنكاراً لمحاكمة المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم تظاهر أكثر من مئة وخمسين ألف مواطن بحريني في الشوارع في ثمان واربعين منطقة في مختلف محافظات البحرين مساء امس.

مسيرة الاكفان في البحرين

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنه وفي ملحمة شعبية عارمة غاضبة انتفضت جماهير شعبنا الأبي رغم القمع وتظاهرت في عشرات المناطق في مختلف المحافظات البحرينية في مشهد استثنائي شارك فيه أكثر من 150 الف بحريني عبروا عن غضبهم ورفضهم القاطع للتعدي على أكبر مرجعية بحرينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم وعلى شعائر وفرائض وأحكام الدين لدى الطائفة الشيعية”.

وارتدى المتظاهرون الأكفان في إشارة إلى الاستعداد للتضحية دون قاسم، وتأتي التظاهرات عشية جلسة جديدة من محاكمته التي يعتبرها شعب البحرين أنها محاكمة للمذهب الشيعي في فرائضه”.

وخرج في منطقة الدراز في محيط منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله قاسم عشرات الآلاف مرتدين الأكفان ومرددين شعارات الفداء والاستعداد للموت دونه.. فيما يستمر اعتصام في “ساحة الفداء” في محيط منزله منذ 224 يوماً.

ورفع المتظاهرون، الذين جابوا الشوارع، صورا للشيخ قاسم ولافتات تحذر من المساس به، كما رددوا شعارات مناوئة لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وحملّوه مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها الحكومة بحق السكان الأصليين من الشيعة.

وواجهت قوات النظام التظاهرات في مناطق عدة بالعنف الشديد واستخدمت الرصاص الإنشطاري وقنابل الغاز ما أدى لإصابة متظاهرين، وعلى رغم ذلك واصلت التظاهرات في الخروج في العديد من المناطق وسط حضور لافت. (24)