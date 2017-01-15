بسم الله الرحمن الرحيم
((ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار))
اقدمت السلطات البحرينية اليوم على تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية .
ان هذه الجريمة البشعة والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الانسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم وهو ما ترفضه الاعراف السياسية في العالم .
لقد اختارت هذه الحكومة المواجهة مع الشعب البحريني الذي لابد له من ممارسة دوره في الحياة الحرة الكريمة عبر التظاهر والاعتصام ورفع الصوت بقوة والتوسل بكل الوسائل السلمية لاثبات وجوده واحقيته .
ان العراقيين جميعاً يستنكرون ويستهجنون هذا الفعل المشين والجريمة النكراء والتصرف الانتقامي من قبل السلطات البحرينية المرفوض اسلاميا وإنسانيا ضد الشعب المسالم الاعزل ، ويطالبون السلطات البحرينية بالكف عن نهج القتل والاعتقال والتشريد والذي لا يؤدي الا الى تفكك العلاقات السياسية ويؤدي الى المزيد من التشنج والمواجهة ويقضي على تماسك الدولة ..
نقدم عزاءنا لذوي الشهداء وعلماء البحرين والشعب البحريني بهذا المصاب الاليم ، ونؤكد ان الدماء الزكية هي دائماً اقوى من الطغيان والتسلط وندعو المنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان في المنطقة والعالم الى متابعة الانتهاكات في البحرين والوقوف عليها وكشفها وادانتها ..
انا لله وانا اليه راجعون
نوري كامل المالكي
رئيس ائتلاف دولة القانون
٢٠١٧/١/١٥ (13)