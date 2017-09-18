العالم – البحرين

و كشفت صحيفة معاريف الاسرائيلية أن ملك البحرين أدلى بهذه التصريحات للحاخام اليهودي أبراهام كوبر، رئيس مركز إيلي فيزنطال في لوس أنجليس، خلال لقاء ديني.

كما صدرت خلال اللقاء، وفقا للصحيفة، تصريحات من الملك “تشجب الكراهية والعنف الديني”.

وأشارت “معاريف” إلى أن كوبر ورفيقه الحاخام مارفين هاير، كانا قد زارا عاصمة البحرين المنامة هذا العام.

ووفق أقوال الحاخام اليهودي، كانت الزيارة مثيرة للاهتمام، وكانت هناك كنيسة وعليها صليب كبير ومعبد هندوسي وكذلك مسجد كبير، حتى أن هناك كنيسا صغيرا وحيدا في الخليج الفارسي، ما زال قائما في البلدة القديمة بالمنامة، حيث التقى كوبر بحمد وتحدثا عن إقامة متحف للتسامح الديني في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت أقوال الملك بعد أكثر من أسبوع من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن “العلاقة مع الدول العربية أفضل من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل”، كاشفا عن أن “هناك علاقات سرية بين إسرائيل والكثير من الدول الإسلامية”.

كما وردت تقارير قبل شهرين تحدثت عن أن “الاحتلال ” توجهت إلى السعودية للسماح بإجراء رحلات جوية بين “تل أبيب” ومكة.