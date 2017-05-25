السيد نصر الله: في #البحرين حراك سلمي كبير وممتد كان ولا يزال يقوده #آية_الله_قاسم بحكمة وروية وسلمية بعيدا عن العنف
#عاجل #الدراز
السيد نصر الله:نظام آل خليفة واجه البحرينيين باعتقال العلماء وقتل الشباب وإعدامهم وسجن النساء وهدم المساجد والمحاصرة على كل صعيد
السيد نصر الله: وصولا إلى نزع الجنسية عن #آية_الله_قاسم واتخاذ قرار بتسفيره مما دعا الآلاف من أبناء شعب #البحرين أن يعتصموا أمام منزله
السيد نصر الله: رجال ونساء #البحرين اعتصموا في محيط منزل #آية_الله_قاسم في العراء في الشتاء والصيف لحماية قائدهم وحكيمهم ورمزهم وضمانتهم
السيد نصر الله: وكانت محاولات متعددة من قبل السلطة في #البحرين للإعتداء على هؤلاء المعتصمين والمداهمة
السيد نصر الله: من إفرازات #قمة_الرياض ومن بركات ترامب ولقائه مع ملك #البحرين: أن افعل ما تريد لأن هناك رئيس أمريكي لا يخجل
السيد نصر الله: من إفرازات #قمة_الرياض ومن بركات ترامب ولقائه مع ملك #البحرين الهجوم الشرس على ساحة الفداء في #الدراز
#عاجل #شهداء_الفداء
السيد نصر الله: هناك شهداء ومئات الجرحى والمفقودين ويجب أن تلزم السلطة البحرينية بكشف مصيرهم
السيد نصر الله: وهناك أيضا الإرهاب لكل البيوت في #الدراز وفرض الإقامة الجبرية على #آية_الله_قاسم
السيد نصر الله: واليوم علمنا أن النظام في #البحرين يتصل بدولة هنا ودولة هناك لتسفير سماحة #آية_الله_قاسم إليها
السيد نصر الله: أطالب الحكومة اللبنانية برفض تسفير #آية_الله_قاسم إلى #لبنان كما اتخذت الحكومة العراقية موقفا
السيد نصر الله: الطبيعي والمنطقي اطلاق سراح #آية_الله_قاسم وأن يفك الحصار عن بيتهم وأن يعيش في بيته بالدراز بأمن وأمان وسلام
السيد نصر الله: #آية_الله_قاسم ضمانة للبحرين ولشعب #البحرين ولمستقبل #البحرين والخيارات الأخرى هي خيارات خاسئة وخاطئة
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كلمة سماحة السيد نصر الله عن البحرين (64)