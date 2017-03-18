المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
تشييع الشهيد محمد سهوان
بلدة السنابس 17.03.2017
مشاهد جوية:
عشرات الآلاف تشيع الشهيد محمد سهوان لمثواه الأخير ببلدة السنابس 17/3/2017
آلاف المواطنين يشيعون الشهيد محمد سهوان في بلدة السنابس 17/3/2017
حشود بالآلاف تشيع شهيد السجون “محمد سهوان” – بلدة السنابس 17/3/2017
مقاطع اخرى:
المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
وصول جثمان الشهيد محمد سهوان الذي استشهد في سجون آل خليفة 17/3/2017
ابن الشهيد محمد سهوان يودع والده الذي استشهد في سجون آل خليفة 17/3/2017
جثمان الشهيد محمد سهوان الطاهر على اكتاف الشعب – بلدة السنابس 17/3/2017
أصحاب وأقرباء الشهيد محمد سهوان في الوداع الأخير بالمغتسل – بلدة السنابس 17/3/2017
تكفين الشهيد السعيد محمد سهوان – بلدة السنابس 17/3/2017
لحظة وصول جثمان الشهيد محمد سهوان لبلدة السنابس 17/3/2017
حشود غفيرة تشيع الشهيد حسين سهوان – بلدة السنابس 17/3/2017
الصلاة على جثمان الشهيد حسين سهوان – بلدة السنابس 17/3/2017
جموع تشيع الشهيد حسين سهوان بعد استشهاده في سجون آل خليفة 17/3/2017
https://youtu.be/aK90253ZQ9Y (59)