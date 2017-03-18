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تشييع الشهيد محمد سهوان

المركز الإعلامي – ثورة البحرين:

تشييع الشهيد محمد سهوان
بلدة السنابس 17.03.2017

مشاهد جوية:
عشرات الآلاف تشيع الشهيد محمد سهوان لمثواه الأخير ببلدة السنابس 17/3/2017

آلاف المواطنين يشيعون الشهيد محمد سهوان في بلدة السنابس 17/3/2017

حشود بالآلاف تشيع شهيد السجون “محمد سهوان” – بلدة السنابس 17/3/2017

مقاطع اخرى:
المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
وصول جثمان الشهيد محمد سهوان الذي استشهد في سجون آل خليفة 17/3/2017

ابن الشهيد محمد سهوان يودع والده الذي استشهد في سجون آل خليفة 17/3/2017

جثمان الشهيد محمد سهوان الطاهر على اكتاف الشعب – بلدة السنابس 17/3/2017

أصحاب وأقرباء الشهيد محمد سهوان في الوداع الأخير بالمغتسل – بلدة السنابس 17/3/2017

تكفين الشهيد السعيد محمد سهوان – بلدة السنابس 17/3/2017

لحظة وصول جثمان الشهيد محمد سهوان لبلدة السنابس 17/3/2017

حشود غفيرة تشيع الشهيد حسين سهوان – بلدة السنابس 17/3/2017

الصلاة على جثمان الشهيد حسين سهوان – بلدة السنابس 17/3/2017

جموع تشيع الشهيد حسين سهوان بعد استشهاده في سجون آل خليفة 17/3/2017
https://youtu.be/aK90253ZQ9Y (59)

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