لندن – وكالات:

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية، منذ يونيو 2016، بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين، كما أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم، وهو أسلوب لم يكن سائدًا في البحرين، حسب التقرير الصادر عن المنظمة.

والذي جاء قبل فترة بسيطة من عقد جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين المخصصة للاستماع إلى رد الوفد الحكومي على التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي، في 21 سبتمبر الجاري، كما سجلت أكثر من 30 منظمة حقوقية للتعقيب على الرد الحكومي، بينها عشر مستقلة، وصفتها الصحف القريبة من السلطة بأنها منظمات «ذات توجهات معادية للمملكة».

وتخلو البحرين، في الوقت الراهن، من الصحافة الحرة المستقلة، بعد أن أغلقت السلطات في يونيو، صحيفة الوسط البحرينية المستقلة، ورفضت تجديد رخص المراسلين الدوليين داخل البحرين، ورُفض اعتماد مراسلين لوكالات عالمية، كما إنها تتحكم بدقة في دخول الصحافيين الأجانب البلاد.

وتعمد الصحافة الحكومية، وتلك المحسوبة عليها، والقريبة منها، إلى تبني الخطاب الحكومي بالكامل، بما فيه من تخوين للمعارضة، وعدم إفساح المجال للرأي الآخر، واعتبار أي انتقاد للحكومة، أو سجل حقوق الإنسان في خانة الخيانة والإرهاب والمعاداة للبلاد، حيث تستخدم السلطات بشكل متزايد مواد في قانون العقوبات البحريني، تجرّم الحق في حرية التعبير، وتحاكم الأشخاص بتهمة «إهانة مؤسسات عامة علنا»، و«إهانة الملك»، و«بث أخبار وشائعات كاذبة»، و«التحريض على كراهية النظام»، و«التحريض على قلب نظام الحكم».

لا أحد يستطيع حمايتكم

وقد ركزعلى هذا الأمر تقرير منظمة العفو «لا أحد يستطيع حمايتكم»، وهي جملة نقلتها المحامية ابتسام الصائغ، وهي تروي لمنظمة العفو الدولية، في مايو 2017، عن معاملتها لدى جهاز الأمن الوطني، في أثناء جلسة تحقيق، قبل أن يتم اعتقالها لاحقا، وتوجيه تهم لها تحت مظلة قانون الإرهاب، حيث أورد التقرير أنه «خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017، توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 169 من منتقدي السلطات وأقاربهم قد تعرّضوا للقبض عليهم أو استدعائهم أو التحقيق معهم، أو للمحاكمة أو السجن أو المنع من السفر إلى الخارج أو للتهديد.

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحافيون والنشطاء والزعماء السياسيون ورجال الدين الشيعة والمتظاهرون السلميون من المتضرّرين على وجه الخصوص».

وأضاف التقرير أنه نتيجة لحملة القمع التي اتخذتها السلطات البحرينية خلال العام الماضي، «تضاءل المجتمع المدني في البحرين، حتى أصبح مجرد أصوات قليلة منفردة، لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بعد أن كان هذا المجتمع من قبل نشطًا ومزدهرًا. كما أصبح معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أم من النشطاء السياسيين، يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على أنشطتهم». واتهمت المنظمة الدولية السلطات البحرينية «بالتراجع عن الوعود التي قطعتها بالإصلاح في أعقاب ردها العنيف على الانتفاضة في عام 2011، على الرغم من ادعاءات السلطات المتكرّرة بعكس ذلك. فقد شهدت أحداث الانتفاضة متظاهرين سلميين، بينهم زعماء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأطباء ومعلمون ومحامون، يخرجون إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح، فكان أن ُقوبلوا بالقبض عليهم، واحتجازهم بصورة تعسفية وتعذيبهم، بل وتعرّض بعضهم للقتل بشكل غير قانوني. وأثار هذا القمع الوحشي غضبًا عامًا، سواء داخل البحرين أو خارجها».

جاء تقرير منظمة العفو الدولية في 48 صفحة، واستند إلى النتائج التي توصلت إليها المنظمة، من خلال الرصد المستمر للتطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، والبحوث التي أجرتها في هذا الشأن، مع التركيز بصفة خاصة على الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017، حيث تقصّى الباحثون 210 حالات، وأجروا مقابلات مع 52 من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود على الأحداث الموثقة في التقرير، وكذلك مع 62 من أقارب الضحايا أو أصدقائهم المقربين ومن المحامين.

وتحدث الباحثون مع 38 من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمحامين، كما قامت بتحليل تصريحات عامة صادرة عن السلطات، وإلى مراسلات مع منظمة العفو الدولية، وكذلك إلى وثائق قضائية، ونصوص قانونية وغير ذلك من الأدلة الوثائقية، بما في ذلك لقطات بالفيديو في عدد من الحالات. وقد راجعت منظمة العفو الدولية أيضًا تقارير إعلامية وتقارير منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن بيانات لحكومات بلدان أخرى. وقد تعين على المنظمة إجراء أغلب المقابلات عن بعد، عن طريق الهاتف أو الإنترنت، نظراً لعدم تيسر دخولها إلى البحرين.

وضع حقوق الإنسان

يُضاف تقرير «العفو الدولية» إلى بيانات لمنظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية، في انتقاد الممارسات الرسمية التي لا تحترم حقوق الإنسان في البحرين، والتي تزايدت بعد قمع الحراك في العام 2011، ومنها السماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإعادة صلاحيات جهاز الأمن الوطني في القبض والتحقيق، مئات الادعاءات بالتعذيب والمعاملة السيئة في أثناء فترة الاحتجاز، بالإضافة إلى مئات الادعاءات لمسجونين يقضون أحكاما قضائية بسوء المعاملة والتضييق، كما انتقدت هذه المنظمات عدم عدالة القضاء وتغليظ الأحكام ضد المعارضين، ومحاكمة الناس على آرائهم، كما قبلت المحاكم «اعترافات» انتُزعت بالإكراه، باعتبارها أدلة. وتفرض السلطات البحرينية حظراً على المظاهرات السلمية، كما أن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تعاقب كل من اشترك في تجمهرٍ في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين، وهي المادة المستخدمة لمحاكمة المتظاهرين، بالإضافة إلى استخدام الشرطة العنف خلال فض التظاهرات، ما يؤدي إلى إصابات في صفوف المتظاهرين وحالات وفاة في بعض الأحيان، كما حدث عند فض الاعتصام أخيرا في قرية الدراز مطلع عام 2017، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة مئات آخرين.

بسبب تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي

المنامة تواصل احتجاز الحقوقي نبيل رجب

المنامة – وكالات:

تواصل السلطات البحرينية احتجاز الحقوقي نبيل رجب رغم المطالبات المتعددة بالإفراج عنه من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية. ويحتجز رجب بسبب تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلته الصحفية التي انتقد فيها انتهاك حقوق الإنسان في بلاده والحرب في اليمن. وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بالمطالبة بالإفراج عن رجب، كما تناقل الناشطون توصيات المنظمات الحقوقية الدولية بإطلاق سراح الحقوقي البحريني. وكانت محكمة في البحرين قد أرجأت محاكمته مؤخرا، وهي المرة الـ 16 للتأجيل بينما يرزح في الاعتقال منذ يونيو 2016. ويواجه رجب عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 18 عاماً في قضيته المتعلقة بتغريدات وتعليقات إعلامية تنتقد حكومته. وتعليقا على استمرار اعتقال رجب، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش «بينما تحاول السعودية وحلفاؤها منع فتح تحقيق دولي في اليمن لا يزال نبيل رجب مسجوناً بسبب تغريداته عن حربهم هناك» .أما النائب البحريني السابق جواد فيروز فقال «بعد موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إرسال محققين في جرائم الحرب إلى اليمن على البحرين الإفراج عن نبيل رجب وفاضل عباس بسبب رفضهما للحرب». وعلقت الناشطة الحقوقية لوتي ليخت قائلة «الآن لدينا تحقيق أممي حول الفظائع في اليمن، لكن البحرين لا تزال تعتقل نبيل رجب بسبب تغريداته عن الجرائم هناك».