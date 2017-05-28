فعالية اليوم
تجمع أمام مقر اﻷوربي
2017/05/29
بروكسل / بلجيكا
تضامنا مع سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله) و المعتصمين السلميين حول بيته و شعب البحرين،
و احتجاجا على سلطة آل خليفة الهمجية التي تنتهك المحرمات و المقدسات،و على داعميها من اﻷعراب و اﻷغراب ، أقيم في بروكسل عاصمة بلجيكا تجمع أمام مقر اﻻتحاد اﻷوربي، هذا اليوم اﻻثنين 2017/05/29 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر (17h00) .
و ضم التحمع عدد من الناشطين اﻷحرار حيث رفعوا شعارات منددة بالسلطة الدموية في البحرين، و أدانوا ممارسات القمع و القتل التي تقوم بها السلطة ضد شعب البحرين و آية الله الشيخ عيسى قاسم.
و دعوا اﻻتحاد اﻷوربي إلى عدم الصمت في قضية البحرين.
و كذا دعوا اﻻتحاد إلى مقاطعة نظام العربية السعودية مصدر اﻻرهاب و مموله و داعمه. (45)