وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، فقد خرجت تظاهرة شعبية غاضبة في منطقة السنابس شرق العاصمة المنامة، تنديدا بالجريمة ورفضا للممارسات القمعية التي تمارسها أدوات السلطة، ورفع المتظاهرون صور الشهداء الثلاثة ورددوا هتافات ضد ملك البحرين والسلطات الحاكمة.

وفي منطقة العكر وجزيرة سترة حصلت مصادمات مع القوات الأمنية جرح خلالها عدد من المتظاهرينبعد إطلاق عناصر الامن الرصاص الحي ورصاص الشوزن المحرم دوليا.

المصدر: المنار