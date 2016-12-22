تاريخ النضال في البحرين

الذكرى الستين لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني:- في مثل هذا اليوم الثالث و العشرين من ديسمبر اسدل الستار على اشهر المحاكمات السياسية في تاريخ البحرين الحديث و التي جرت لقادة هيئة الاتحاد الوطني اول حركة سياسية اجتماعية في البحرين و الخليج.

هذه المحاكمة التي جرت في ظروف استثنائية في مركز شرطة البديع في الثاني و العشرين و الثالث و العشرين من ديسمبر عام ألف و تسعمائة و ستة و خمسين جاءت بعد اعتقال خمسة قادة من الهيئة بعد حملة اعتقالات واسعة على خلفية التظاهرات التي خرجت في انحاء البلاد في مطلع نوفمبر عام ألف و تسعمائة و ستة و خمسين احتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر.

اقيمت المحاكمة كما سلف في مركز شرطة البديع بعيداً عن المحكمة الرئيسية في المنامة و ذلك تجنباً للإحتجاجات المحتمل اندلاعها حيث اقامت الشرطة حواجز في الشوارع المؤدية للبديع لعرقلة اي تظاهرة. كانت هيئة المحكمة تتألف من الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة شقيق الحاكم رئيساً و عضوية كل من الشيخ عبدالله بن عيسى و الشيخ علي بن أحمد آل خليفة. امين سر المحكمة كان سالم العريض رئيس كتاب محاكم البحرين اما هيئة الادعاء العام فتألفت من المدعي العام المستر (بن) و هو مدير الهجرة العامة و الكولونيل (رايت) نائب قمندان الشرطة اضافة الى ضابط صف قبرصي يجيد اللغة العربية ليقوم بالترجمة للمدعي العام.

وجة للقادة الخمسة تهم:

1- التخطيط لقتل الحاكم و بعض أفراد عائلته و مستشاره و تدمير قصره و المطار و أماكن آخرى.

2- احداث تغيير في حكومة البلاد بوسائل غير مشروعة.

3- حرمان الحاكم من سيادته على الدولة بازاحته.

4- تنظيم تظاهرة في الثاني من نوفمبر عام ألف و تسعمائة و ستة و خمسين صاحبها اعمال عنف و تسببت في أضرار بليغة في ممتلكات الحاكم، الحكومة، الشركات و الأفراد.

حكم على كل من عبد علي العليوات و عبد الرحمن الباكر و عبد العزيز الشملان بالسجن لمدة اربعة عشر عام و ارسالهم لقضاء محكوميتهم في سجن بجزيرة سانت هيلانة الواقعة في المحيط الأطلسي غرب افريقيا. كما حكم على ابراهيم فخرو و ابراهيم موسى بالسجن عشر سنوات في جزيرة جدة بالبحرين. اما القادة الآخرون، السيد علي كمال الدين رحل الى العراق، محسن التاجر غادر الى ايران و عبدالله أبوذيب لم يعتقل مراعاة لتقدمة في السن.

تفاصيل الموضوع كثيرة اختصرت المفيد منها لستحضار الذكرى . (12)