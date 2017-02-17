*بين الصهاينة في فلسطين المحتلة وآل خليفة في البحرين*

*الدكتور راشد الراشد*

تابعت تطورات الوضع الفلسطيني منذ أعوام وقرأت الكثير من تاريخ القضية الفلسطينية وأحتفظ بصداقات وعلاقات وطيدة مع العديد من الشخصيات والنخب الفلسطينية ، وطيلة عقود من الزمن لم يصادفني أن الفلسطينيين تحدثوا أو اشتكوا من أن الصهاينة اللئام قد اعتدوا أو انتهكوا الأعراض ، حقيقة لم أقرأ ولم أسمع ولم أشاهد أي قضية أثيرت في الشأن الفلسطيني بهذا الخصوص .

أتسائل : هل معلوماتي ناقصة؟ أو هل الصهاينة أكثر تدينا من ال خليفة أو أكثر مروءه ؟

أم أن ال خليفة أكثر لؤما من الصهاينة بحيث أن مسيرة وجودهم الكريهة وغزوهم للبحرين تمتلئ بقضايا انتهاك الأعراض منذ أول يوم دخولهم غزاة مرورا بمختلف فترات وجودهم وهذا ما تثبته ليست وثائقنا كمعارضة لآل خليفة كمحتلين ومغتصبين للسلطة وإنما هذا ما تثبته الوثائق البريطانية حيث أصبح اختطاف فتيات العوائل والاعتداء عليهن ظاهرة خليفية بإمتياز وليس انتهاء بقضايا الاعتداء على أعراض المساجين والسجينات وغيرها مما نعرف او لا نعرف .

هل هناك من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ أو الإجابة على العشرات من الأسئلة المماثلة التالية :

- لم نسمع بأن الصهاينة رغم تاريخهم الإجرامي في فلسطين المحتلة بأنهم قاموا بدفن جثة من ضحاياهم في الليل وبطابور من قوات القمع لمنع حتى ذوي صاحب الجثة من الإقتراب من منطقة الدفن بل سمعنا بأن الصهاينة يقومون بتسليم جثث حتى من قامو بالعمليات لذويهم ليقوموا بمراسيم الدفن المتعارف عليها .

- لم نسمع بأن الصهاينة قد سلموا جثة تم تهشيم الرأس ومخرمه بالطعنات ومرضوضة بهذا الحقد بعد موت صاحبها .

- لم نسمع بأن الصهاينة قد منعوا سيارات الإسعاف من نقل الجرحى والمصابين في المواجهات ولم نسمع بأنهم حاكموا وعاقبوا المسعفين او الأطباء المعالجين لجرحى المواجهات .

- لم نسمع ولم نقرأ بأن الصهاينة قد وصل بهم الحقد لأن يمنعوا سيارة الإسعاف من نقل امرأة حامل من منطقة محاصرة ..

- ولم نسمع بأن الصهاينة قد قاموا بتزوير شهادة وفاة لشخص قتلوه بالرصاص او التعذيب او السحل تحت عجلات سيارات الشرطة ثم يكتبون سبب الوفاة نوبة قلبية ..

وهناك عشرات من الجرائم لم نسمع بأن الصهاينة قاموا بها بسبب الحقد او النكاية او الانتقام الشخصي ..

فأيهم أكثر لؤما وصهيونية وخبثا صهاينة الإحتلال الفلسطيني أم آل خليفة ؟! (24)