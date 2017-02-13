*بيان وموقف ثوّار بني جمرة بحقّ شهداء الحرية*

بسم الله الرحمن الرحيم

[ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ]

يتقدم ثوّار بلدة بني جمرة بالتبريكات، وآيات العزة والإفتخار لعموم الثوّار المرابطين، والمجاهدين الحاضرين في البحرين وشبه الجزيرة العربية، ولأولياء الدم العظام، وعموم الشعب البحرانيّ باستشهاد خيرة المجاهدين على تراب أوال: القائد الجهادي “رضا عبد الله الغسرة”، المجاهد “محمود يوسف يحيى”، والمجاهد “مصطفى يوسف السوري” الذين التحقوا بركب الشهداء الأبرار صباح الخميس ٩ فبراير ٢٠١٧م الموافق ١٢ جمادى الاولى ١٤٣٨هج.

*أولًا| تفاصيل الحادثة:*

*كان من المقرر أن تتم عملية بحرية فجر يوم الخميس المعلوم انطلاقًا من جزيرة سترة الإباء، وقد تم الانطلاق من فرضة المنطقة الصناعية وصولاً لمنطقة بحرية كانت النقطة الأولى للعملية، واستكمل الأخوة الأحرار مسيرهم وصولًا للنقطة الثانية للعملية والواقعة على تماس مع المياه الإقليمية تزامنًا مع ملاحقة المركبات البحرية الخليفيّة لهم ما اضطرهم لتغيير المسار والاتجاه شرقًا من موقعهم، ما عقّد ذلك إتمام هدف العملية، ونتج عنه محاصرة بحريّة من عساكر الكيان الخليفي، بادر فيها الأخوان الأحرار بالتصدي المسلح الشجاع بسلاح رشاش وعدد من المسدسات الآلية.*

*ثانياً| كتبنا على أنفسنا:*

نحن ثوّار بلدة بني جمرة، وعبر إنشاء جناحنا للأثير المتمثل في “الإعلام الثوري” قد أخذنا على عاتقنا أن لا نقدم سوى الحقيقة، حيث كان الإعلام -عبر قناته الثورية- السباق في إطلاقه للعيان والجمهور استخدام الثوّار للزّجاجات الحارقة من خلال نشر تغطيات *”عملية القارعة، ٢٠١١/١١/١٩”* وقد عُدّ ذلك بمثابة الشاهد بنقل المرحلة الجماهيرية السلميّة ناحية المرحلة الثورية التنظيمية، وكذلك بمثابة الطفرة النوعية على مستوى إعلام المناطق.

كما واجهنا بدورنا العديد من الإنتقادات، والضغوطات اليائسة من قبل مؤسسات معارضة وثوريّة أيضًا، وهيئات أهلية كثيرة للتراجع بعد طرحنا بيان حيثيات استشهاد القائد الميداني “علي خليل الصباغ” إلا أننا لم نرضخ لها؛ إن عدم نشر الحقيقة كاملة بشفافيتها كان قد يعتبر بمثابة الخيانة للمبادئ التي آمن بها الشهيد الصباغ، واستشهد في سبيلها، وعليه أعلناها مدوية: *الصباغ استشهد أثناء تصنيعه لقاذف انشطاريات قبل حدوث خلل فني أدى لاستشهاده.*

فاليوم بكل فخر وإعتزاز ندون بماء الذهب اسمي القائد الجهادي “رضا الغسرة”، والشهيد المقاوم “محمود يحيى” ضمن قافلة شهداء البلدة الأبرار، بعد تصديهما وإخوانهم لعساكر الكيان الخليفي الجبانة، وتم خلال ذلك تبادل إطلاق الرصاصات النارية، قبل أن تستقر الطلقات الغادرة في أجسادهم الطاهرة، لقد أختار الشهداء -رحمة الله عليهم- الموت واقفين عوض العيش راكعين،ومصارع الكرام على طاعة اللئام، فلم يستطع الطاغوت الخليفي أن يأسر حريتهم العزيزة، فغدوا عارجين للسماء بمرتبة الشهداء، حاملين شرف السلاح، فسلام على الأشاوس القابضين على الزناد.

*ثالثًا| سيرة ومسيرة:*

لقد كان لشهداء الحرية بالغ الأثر في الحراك الشعبي الذي اندلعت أتون ثورته في الرابع عشر من فبراير ٢٠١١، فقد كانت ساحات النزال أكبر شاهد، وشهيد لوقع أقدامهم الثورية التي دعت لإزالة عرش الطاغوت الخليفي القابع على رقاب المستضعفين، وتمكين الشعب البحراني من حق تقرير المصير، حتى أكرمهم الله تعالى بشرف إحدى الحُسنيين، فنالوا فوز الشهادة السامية ضمن قوافل الشهداء الصالحين، فهنيئاً لهم تلك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك وعد الله يأتيه من يشاء، وهو الرحمن الرحيم.

كان للشهيد المجاهد “محمود يوسف يحيى” دوره الفعال من انخراطه ضمن طلائع الثوّار في البلدة، وقد امتاز بحماسه الشجاع في التصدي والردع للجناة الغاصبين، وشهدت له البلدة عدة مواطئ بطولية ستخلد لا بد في صفحات التاريخ كاحد الأحرار الذين رفضوا عيشة الذل والهوان أمام الظلمة المستكبرين.

وكان شهيدنا من المجتهدين في حياته الدراسية، ومن المستقرين في وضعهم أمنيًا لكنه -رضوان الله عليه- لما نادته العزة لكسر أغلال الأسرى في سجون الطغيان؛ لم يتردد البتة في تقديم نفسه فداءً للوطن، والحرية الحمراء، عاش حراً، وقضى حرا، فطابت تلك الأرض التي ستحتضن جثمانه الشريف.

أما القائد الجهادي الشهيد “رضا عبد الله الغسرة” فهو أحد أبرز القادة الذين ولدتهن ثورة ١٤ فبراير، حيث كان الأخ الغسرة “رضوان الله عليه” أحد المؤسسين لكيان ثوّار بني جمرة، ومن طليعة المؤسسين لفصائل الكفاح الاسلامي المسلح في البحرين، وأحد الدعائم الأساس التي قادت المقاومة المشروعة بالثورة المباركة، وقد سعى الشهيد الغسرة خلال السنين السالفة عبر أفكاره النوعية إلى تثبيت هذا المنهاج المقدس كخيار استراتيجي واقع على الأرض بجميع مناطق البحرين الأبيّة، وإضفاء شرعيته بنفوس المقاومين في مواجهة جبروت الكيان الخليفي القاتل للأنفس المحترمة، وقد خرجت كذلك من بين يديه العديد من الكوادر الفعالة ذات الثقل على مستوى الحراك الثوري عامة.

لقد عُرف عن الشهيد “رضا الغسرة” عُنفوانه الثوري الوقاد، وبأس قبضاته الأبيّة اتجاه مرتزقة الكيان الخليفي، حميته في اللوذ عن أعراض المؤمنين، وإرخاص البذل بالنفس في سبيل نيل الحرية، والخلاص من الظالمين، ارتبط بمدرسة كربلاء الحسينيّة، وجعل منها قبلة في جميع انطلاقاته، رافضاً أي كفاح ما لم يرتبط امتداده بالامام الحسين (ع)، وقد حاولت مراراً، وتكراراً الأجهزة الاستخباراتية الايقاع به عبر الكمائن الغادرة بقصد اعتقاله أو تصفيته، وتجرع الشهيد الغسرة الكثير من صنوف التعذيب على أيدي ما يسمى بجهاز أمن الدولة التابع للكيان الخليفي لكنها عجزت من أن تنال من عزيمته وإصراره الحسيني.

اتيحت للشهيد القائد الجهادي الغسرة الكثير من الفرص في بداية سنين الثورة لمغادرة البلاد، إلا أنه قد رفضها من أجل استمرار جهاده وعطائه، فقد كرّس جُل طاقاته في مجابهة الكيان الخليفي الغاشم. لقد تم أسر الشهيد الغسرة عدة مرات، استطاع خلالها من تحرير نفسه من القيود، وكسر القضبان الصلبة في أربع مناسبات منها، آخرها كانت قبل اسابيع من استشهاده في عرض البحر حيث كان ذاهباً، مطلعاً إيانا مخططه: *”إنني ذاهبٌ لأعود للوطن، سأعود قريبًا جدًا”* ، فكان ذلك الذهاب رحلة الصعود لقمم الخلود نحو الحياة السرمدية .

*رابعًا| موقٌف وإعلان:*

نحن ثوّار بلدة بني جمرة، نؤكد على اننا لن نتوانى عن الاستمرار بتقديم التضحيات في طريق ذات الشوكة حتى إسقاط العصابة الخليفيّة المجرمة، ولو قدم الجميع صكوك التنازلات لهذا النظام الارهابي، *ونعلن بدورنا عن عملنا المتواصل منذ أكثر من عامين لطرح مشروعنا المسيري التنظيمي الأكبر: *البنيان المرصوص.*

المجد والخلود للشهداء الأبرار

الخزي والعار للقتلة الخليفيّن

صادر عن ثوّار بلدة بني جمرة

١٢ فبراير ٢٠١٧م

١٥ جمادى الأولى ١٤٣٨هج (61)