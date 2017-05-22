بيان نخب البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة 22 من دستور مملكة البحرين تنص على التالي : ” حریة الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحریة القيام بشعائر الأدیان و المواكب والاجتماعات الدینية طبقا للعادات المرعية في البلد”.

مادة 31 من الدستور تنص على التالي: “لا یكون تنظيم الحقوق والحریات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحدیدها إلا بقانون، أو بناءً عليه . ولا یجوز أن ینال التنظيم أو التحدید من جوهر الحق أو الحریة”

دستور مملكة البحرين أكد جليا إطلاق حرية الضمير في اختيار الدين و المذهب و ممارسة طقوسه أو تأدية فرائضه بما تقتضيه أحكام المذهب و ليس قانون الدولة. فكل طقوس و شعائر دينية مسموحا بها مادامت ضمن عادات و تقاليد هذه البلد المتعارف عليها منذ مئات السنين و قبل تأسيس الدولة الحديثة. علاوة على ذلك، قوانين السلطة تعتبر باطلة اذا تعارضة مع جوهر لحق أو حرية.

أقدمت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2017 على تجريم اية الله الشيخ عيسى قاسم و اعتبار أموال الخمس الشرعية في حوزته أموال غير شرعية و ثم قررت صرفها في جهات خيرية بما يقتضيه قانون مدني. إجراءات تصادر جوهر الحق في عبادة الله بما يقتضيه المذهب الشيعي من الدين الإسلامي. إجراءات تتجه لفرض شريعة على الطائفة الشيعية وفقا لقانون مدني. إجراءات لمصادرة الاديان لم تعد تمارسها دولة في التاريخ الحديث مهما بلغت من عنصرية أو دكتاتورية.

البحرين تعيش هوة كبيرة جدا بين مباديء الدستور و إجراءات القانون حتى وصل الحال لمصادرة جوهر حرية الضمير و سلب جوهر حق الحياة أو الجنسية. الهوة سببها الخصومة المفرطة التي تعشعش في عقلية المسؤولين في حكم و إدارة البلد. خصومة تسلب الرشد من صاحبها حتي يصبح غير مميز لما يصلح هذا البلد و ما يفسده.

الحوار هو صفة الحكام الراشدين و سبيل نيل ولاء المواطنين. المعارضة الصادقة هي أمان من الفشل و رقيب على الخلل. فالحاكم الذي يحاور معارضيه كقبطان يعلم عن خرق السفينة من المستغيثين، فإن أدركهم نجا و لم يكن من المغرقين.

نسأل الله كل الخير لمملكة البحرين الحبيبة

مجموعة من نخب البحرين

21 مايو 2017 (49)