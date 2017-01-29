بسم الله الرحمن الرحيم

تعليقاً على ماورد في وسائل الاعلام من أخبار حول إلقاء القبض على متهمين من المعتصمين في الدراز بقتل الشاب سيد أحمد سيد موسى ، ونحن أهله في هذا البيان نؤكد عدم اتهامنا لأي أحد من الذين تم ذكرهم في الأخبار ولاعلاقة لنا أو علم بما تم نشره والترويج له.

والسيد أحمد من سكنة الشاخورة اختفى في ظروف غامضة تاريخ 4 أكتوبر 2016 حيث خرج برفقة صاحبه من سكنة الدراز لحضور مواكب عزاء عاشوراء في المنامة، و تم العثور عليه 7 أكتوبر 2016 بعد ثلاثة أيام من الاختفاء في العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي متأثراً بجراحٍ عميقة أدت لتهتك الخلايا الدماغية ووفاته في 9 أكتوبر 2016، ومع استلام الجثة تبينت آثار اصابات مفتعلة لا يمكن ان تكون بسبب الضرب وبالخصوص أنه كان في المستشفى و من المفترض أن الجروح تمت اخاطتها.

الجدير بالذكر أنه تم التعرف على مكان وجوده من خلال إعلاننا نحن أهله ونشر صوره في مواقع التواصل للبحث عنه، ولقد عثرنا على صوره في الاسعاف قد نشرت في مواقع التواصل مع خبر مفاده العثور على جثة شاب ملقية في قرية الدراز.

ونؤكد أننا لا نقبل بزج قضية السيد أحمد في تشويه الحراك السلمي في ساحة الفداء. ونحتسبه عند الله شهيداً يقف يوم القيامة عند ربه يشكو ظالميه وخصومه.

والحمدلله رب العالمين

عائلة الشهيد سيد أحمد سيد موسى

28/1/2017 (21)