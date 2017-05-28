اصدر عدد من الشخصيات السياسية والمثقفين العرب بيانا تضامنيا مع الشعب العربي في البحرين دعوا فيه الى الوقف الفوري لدمار البحرين والى تعزيز الوحدة الوطنية، صمام الامان وطريق الامن والاستقرار والتقدم، وادانوا اساليب القمع والانتهاكات الصارخة للقانون وحقوق الانسان، واعربوا عن قلقهم من العنف الدموي للسلطات الحكومية.. وهذا نصه مع القائمة الاولى من التواقيع؛

بيان: ليتوقف دمار البحرين وتتعزز الوحدة الوطنية

تشهد البحرين هذه الايام، ولا سيما، بعد قمم الرياض الاخيرة، هجوما دمويا شرسا ومنفلتا من قبل السلطات الحاكمة، على حقوق الشعب المشروعة في التظاهر والاحتجاج والمطالب العادلة في حكم رشيد واصلاح وتغيير وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.

حتى منظمة العفو الدولية، التي مقرها لندن، عاصمة الدولة الحليفة للمملكة وسلطاتها، استنكرت في بيانها حول التطورات في البحرين، الاجراءات الامنية التي ادت الى استشهاد مواطنين واعتقال مئات، وكشفت النقاب عن أدلة على أن قوات الأمن البحرينية قد استخدمت القوة المفرطة في قرية الدراز ضد محتجين تظاهرت أغلبيتهم بصورة سلمية، وذلك في سياق حملة قمعية مستمرة ضد أهالي القرية، التي تخضع لحالة حصار من جانب السلطات منذ 11 شهراً.

كما اقلقت هذه الاجراءات الدموية القوى والمنابر والتيارات الوطنية والقومية واليسارية داخل البحرين وخارجها، واستنكرت بشدة اصرار الحكومة ومن يسيرها على تدمير البلاد واضطهاد العباد.

اننا الموقعون على هذا البيان، من شخصيات سياسية ومثقفين عرب نعلن تضامننا مع ارادة الشعب في البحرين ونطالب بالوقف الفوري للاجراءات الدموية واطلاق سراح المعتقلين وايقاف كل الاجراءات القمعية والانتهاكات للقانون وحقوق الانسان، ونحث على الدعوة الصادقة لحوار وطني حقيقي يضمن للشعب خياراته ويحمي البلاد من الخراب والتدخل الخارجي.

ان الوحدة الوطنية واحترام ارادة الشعب في البحرين هي السبيل الوحيد للامن والاستقرار والتقدم، وليست القوة المفرطة والعنف الامني والهجمات البوليسية والطواريء والسجون واسقاط الجنسية والابعاد والحظر والابادة وارتكاب جرائم الحرب المعروفة.

نهاية ايار/ مايو 2017

الاسم …… الصفة.،… البلد…

– فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان. فرنسا.

– رحاب مكحل، مدير عام المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، لبنان.

– سناء الجواهري، ناشطة اجتماعية. اسبانيا.

– نوال حدادين، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الاردن.

– بثينة داغستاني، ناشطة سياسية، الاردن.

– هدى مستريحي، ناشطة سياسية، الاردن.

– يسرى الكردي، جمعية مقاومة الصهيونية والتطبيع، الاردن.

– رياحين الچلبي، مهندس استشاري، المملكة المتحدة.

– منيرة كتمتو، ناشطة فلسطينية، كندا.

– مروان عبد العال، روائي ومناضل سياسي فلسطيني، مقيم في لبنان.

– جورج منصور- وزير سابق ورئيس الجمعية العراقية الكندية لحقوق الانسان.

– د. فلاح حسن الخطاط، اكاديمي وفنان تشكيلي. العراق / بغداد.

– كمال السعيدي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، المغرب.

– د. عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين. العراق بغداد

– هاني لازم، متقاعد…العراق.

– المحامي محمود مرعي، سوريه.

– د. حسين علي شعبان، كاتب وصحافي، المملكة المتحدة.

– محمود الشربيني، دكتور العلوم السياسية، نائب رئيس المؤتمر الناصري العام، مصر.

– جوزف بوعقل، صحافي وناشر، لبنان، مسؤول سابق في الحزب الشيوعي اللبناني.

– د نظمي العبيدي، طبيب، اسبانيا.

– محمد الطيب احمد صدقي، عضو المؤتمر القومي- الاسلامي، فلسطين.

– د. كامل مهدي، مدير أسبق لمركز دراسات الخليج العربي في جامعة إكستر.

– معن بشور، الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، لبنان.

– عبد الغني هللو، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

– عمر الصكبان، طبيب واكاديمي، العراق.

– احمد المؤيد، كاتب وناشط سياسي يمني، مدير منظمة سبأ للديموقراطية وحقوق الإنسان.

– نزار رهك، كاتب وصحفي، المانيا..

– يحيا حرب، صحافي، بريطانيا.

– محمد ابراهيم، باحث، الخرطوم.

– محمد جابر، صحفي، العراق.

– د. عباس الإمامي، منظمة حقوق الإنسان لتركمان العراق، لندن.

– عماد محمد التميمي، اعلامي، العراق.

– الدكتور محمود سعاده، الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني.

– أمين شاتي، فنان تشكيلي، العراق.

– الدكتور عصام السعدي، شاعر ومؤرخ، عضو المؤتمر القومي العربي وعضو اتحاد الكتاب والادباء العرب، الاردن.

– الدكتور ذيب مرجي، استاذ جامعي ونائب سابق، الاردن.

– الدكتور عبدالله العساف، كاتب وناشط سياسي، عضو اتحاد الكتاب، الاردن

– محمد البشير، باحث عضو المؤتمر القومي العربي، الاردن.

– الحزب الشيوعي الفلسطيني، فلسطين المحتلة.

– د محمد علي الناصري، أستاذ جامعي، العراق.

– سالم صويص، ناشط سياسي، الاردن .

– يوسف قويدر، ناشط سياسي، الاردن.

– حسين ابوراس، ناشط سياسي، الاردن.

– الدكتور سليمان الصويص، ناشط حقوق، الاردن .

– عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، الاردن.

– أسامة الشبيبي، دكتوراه في الصيدلة. لندن- بريطانيا.

– سعود قبيلات، كاتب وعضو اتحاد الكتاب والادباء العرب وعضو الامانة العامة للجبهة التقدمية العربية، الاردن.

– الدكتور ابراهيم حجازين، ناشط سياسي، الاردن.

– الدكتور عرفات الاشهب، طبيب وكاتب، عضو اتحاد الكتاب والادباء العرب، الاردن.

– فرج اطميزه، الامين العام للحزب الشيوعي الاردن .

– منير حمارنه، الامين العام السابق للحزب الشيوعي، الاردن .

– نضال مضيه، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الاردن.

– عبدالله زريقات، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الاردن .

– عمر عواد، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الاردن .

– سعد عاشور، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الاردن.

– محمد مشرف، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الاردن.

– عبد الرحيم جويحان، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الاردن .

– سامي حمارنه، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي الاردن .

– مازن قموه، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الاردن.

– خلدون البرغوثي، ناشط سياسي، الاردن.

– عامر التل، ناشط سياسي، الاردن.

– نائل التهتموني، ناشط سياسي، الاردن.

– الدكتور احمد ماضي، استاذ جامعي وكاتب وعضو اتحاد الكتاب والادباء العرب، الاردن.

– الدكتور محمود الحارس، عضو المؤتمر القومي العربي، الاردن.

– د. محمد جعفر حسن، أستاذ جامعي، بريطانيا.

– مازن هلسا، ناشط سياسي، الاردن.

– محمد عرابة، ناشط سياسي، الاردن.

– عناد ابو وندي، صحفي، الأردن.

– باسل الساعاتي، دكتوراه هندسة، المملكة المتحدة.

– مجدى المعصراوى، نائب الأمين العام للمؤتمر القومى العربى، عضو مجلس الشورى المصرى السابق، مصر.

– محمد احمد إبراهيم / مدير مركز الصمود للدراسات والأبحاث .نيقوسيا – قبرص.

– خالد عبد المجيد، عضو المؤتمر القومي العربي وامين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية.

– محمد العبد الله، كاتب وناشط سياسي، فلسطين – سوريا.

– د. سيف دعنا، كاتب وأكاديمي، الولايات المتحدة.

– نافذ أبو حسنة، كاتب وإعلامي، فلسطين – لبنان.

– رامز مصطفى، كاتب وباحث سياسي، فلسطين – سوريا.

– د. بسام رجا، كاتب وإعلامي، فلسطين – سوريا.

– علي ناصر، كاتب وناشط، فلسطين.

– فؤاد شحرور، إعلامي وناشط، فلسطين – سوريا.

– هشام الزعبي، تربوي وناشط، فلسطين – سوريا.

– صالح مبارك، ناشط سياسي، الأردن.

– د. فؤاد رجا يوسف، حقوقي وناشط، فلسطين – سوريا.

– د. عايد أحمد، طبيب وناشط ، السويد.

– فايق صالح، رئيس جمعية الشعب الفلسطيني في مدينة أوبسالا، السويد.

– فرج الهربيطي، رجل أعمال وناشط، السويد.

– هيثم ابراهيم، مترجم وناشط، السويد.

– أيمن شقرة، ناشط، ألمانيا.

– سامي شاهين، ناشط فلسطيني، كندا.

– د. محمود العلي، أكاديمي وباحث ومنسق مركز حقوق اللاجئين -عائدون، لبنان.

– خالد السعدي، رئيس جمعية الشتات في مدينة غوتنبرغ، السويد.

– كاظم الموسوي، كاتب وباحث سياسي. العراق/ بريطانيا.

– فرات علوان ؛اعلامي/موقع ساحة التحرير.العراق/ السويد

– نمير النمر؛اعلامي/موقع ساحة التحرير. العراق / هولندا

-محمدالعبيدي.اعلامي/ موقع ساحة التحرير.العراق/الدنمارك

البيان مفتوح .. لمن يود التضامن مع شعب البحرين

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2017-05-28 (69)