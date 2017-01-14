بسم الله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، ناصر المستضعفين، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وصلى الله على نبينا محمد وآله ومن والاه.

قال تعالى: ( ولايحيق المكر السيء إلا بأهله ).

تكشف الخطوات التي قامت بها السلطات في البحرين مؤخراً عن نيتها تنفيذ أحكام الاعدام بحق ثلاثة من شبابنا الاعزاء، فعلى كل قادر على منع هذه الخطوة السوداء أن يحول دون تحققها، وقد سطر شعبنا الكريم ملاحم البطولة والفداء والوفاء لأبنائه.

إذا أقدمت السلطة على هذه الخطوة الحمقاء فإنها ستدفع الثمن غالياً، ولن تزيد الشعب إلا ثباتاً وإصراراً على تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.

فضلاء البحرين في حوزة قم العلمية.

١٥ ربيع الثاني ١٤٣٨ه

١٤ يناير ٢٠١٧م. (9)