بيان صادر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول أحداث الدراز
تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مجريات العملية الأمنية بقرية الدراز التي جرت صباح يوم الثلاثاء 23 مايو 2017 م بغرض فض الاعتصام من أمام منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم ، والتي نتج عنها سقوط ضحايا بينهم 5 قتلى حسب رواية وزارة الداخلية جراء استخدام القوة المفرطة ، بالإضافة إلى وقوع إصابات متفاوتة بين صفوف المعتصمين ، كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على 286 من الأشخاص ، وهي أرقام كبيرة.
والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تدعو دائما إلى نبذ العنف أيا كان مصدره ودوافعه ، فإنها تعبر عن الصدمة الشديدة لعدد الضحايا الكبير الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا ، وتدعو إلى تجنب كل عمل عنيف من شأنه تعريض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر . وفي هذا الشأن تدعو الجمعية أيضا إلى ما يلي :
1- نبذ العنف والتوقف عن تهديد حياة وسلامة الأشخاص وعدم اللجوء إلى القوة المفرطة.
2- الكشف عن مصير المحتجزين على خلفية فض الاعتصام ، وتوفير الحقوق لهم ، وتجنيبهم أية معاملة قاسية .
3- التحقيق في حالات استخدام القوة المفرطة ومحاسبة المتسببين في حدوث الوفيات والإصابات .
4- تشكيل لجنة من جهات محايدة للتحقيق في نتائج العملية الأمنية ونشر المعلومات بكل شفافية .
5- الكف عن التحريض والتشجيع على العنف والتوقف عن تأييد العنف والعنف المضاد .
6- رفع كل مظاهر الحصار على قرية الدراز وتسهيل حركة القاطنين في المنطقة .
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
25 مايو 2017 م
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