بيان صادر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول أحداث الدراز

بيان صادر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول أحداث الدراز

تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مجريات العملية الأمنية بقرية الدراز التي جرت صباح يوم الثلاثاء 23 مايو 2017 م بغرض فض الاعتصام من أمام منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم ، والتي نتج عنها سقوط ضحايا بينهم 5 قتلى حسب رواية وزارة الداخلية جراء استخدام القوة المفرطة ، بالإضافة إلى وقوع إصابات متفاوتة بين صفوف المعتصمين ، كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على 286 من الأشخاص ، وهي أرقام كبيرة.

والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تدعو دائما إلى نبذ العنف أيا كان مصدره ودوافعه ، فإنها تعبر عن الصدمة الشديدة لعدد الضحايا الكبير الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا ، وتدعو إلى تجنب كل عمل عنيف من شأنه تعريض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر . وفي هذا الشأن تدعو الجمعية أيضا إلى ما يلي :

1- نبذ العنف والتوقف عن تهديد حياة وسلامة الأشخاص وعدم اللجوء إلى القوة المفرطة.

2- الكشف عن مصير المحتجزين على خلفية فض الاعتصام ، وتوفير الحقوق لهم ، وتجنيبهم أية معاملة قاسية .

3- التحقيق في حالات استخدام القوة المفرطة ومحاسبة المتسببين في حدوث الوفيات والإصابات .

4- تشكيل لجنة من جهات محايدة للتحقيق في نتائج العملية الأمنية ونشر المعلومات بكل شفافية .

5- الكف عن التحريض والتشجيع على العنف والتوقف عن تأييد العنف والعنف المضاد .

6- رفع كل مظاهر الحصار على قرية الدراز وتسهيل حركة القاطنين في المنطقة .

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

25 مايو 2017 م

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