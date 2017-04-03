بيان سماحة آية الله المجاهد الشيخ عباس الكعبي عضو مجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور وجماعة المدرسين بقم المشرفة تضامناً مع استهداف العلامة الدقاق :

بسم الله الرحمن الرحیم

سعادة الاستاذ صاحب الفضيلة الاخ المجاهد حجة الاسلام والمسلمين الحاج شيخ عبدالله الدقاق زيد عزه ..

سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وعلى الشعب العزيز البحريني المقاوم اطلعت على القرار غير الشرعي وغير القانوني الظالم لنظام ال خليفة بشأن سحب الجنسية البحرينية عن شخصيتكم الكريمة وعن سائر المؤمنين الكرام ‘ لاشك ان ال خليفة فقدوا شرعيتهم وتزلزل حكمهم الاجرامي بالحضور المستمر للشعب البحريني الصابر في ساحات الفداء دفاعا حتى الموت عن الاسلام والحق والعدل والحرية والعزة والكرامة ودفاعا عن الفقيه القائد الرمز اية الله الشيخ عيسى احمد قاسم حفظه الله تعالى ؛

ولازال هذا الشعب المؤمن الصابر المقاوم يقدم الشهداء بكل فخر واعتزاز متحديا عروش الظالمين واسيادهم بالإعتماد على الله تعالى وبالاستلهام من مدرسة عاشوراء مما جعل النظام مربكا فاقدا لسيطرته ولايعرف كيف يتصرف؟! في مواجهة شعب حر ابي فدائي الابالاعتداء على الحقوق والكرامات والقتل والتعذيب و بالنيل من الرموز وزجهم في السجن عبر محاكمات غير عادلة اوسحب جنسياتهم ومن المؤكد أن النظام الخليفي لايستطيع أن يتخلص من ورطته ابدا وكلما صعد بإجرامه اقترب من السقوط كما أن الشباب المقاوم الفدائي سيطاردالمجرمين ولن يتركهم دون عقاب و سينتقم للشهداء الابرار باذن الله والنصر قادم لان الشعب المؤمن المقاوم البحريني اثبت انه اراد الحياه فلا بد ليل الظلم أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون أن كنتم مؤمنين ..

قم المقدسة

الاقل عباس الكعبي

بتاريخ ٤/ رجب الاصب/ ١٤٣٨ (52)