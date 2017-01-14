*بيان حول نية سلطة آل خليفة في البحرين إعدام 3 معتقلين سياسيين*

*تعتزم السلطة الجائرة في البحرين القيام بجريمة كبرى عبر إعدام ثلاثة من المعتقلين السياسيين و المعذبين ظلما في سجونها ، بتهمة كاذبة وهي قتل المرتزق الإماراتي طارق الشحي في محاولة فاشلة أخرى لبث الخوف و الرعب في نفوس أبناء البحرين الشرفاء.*

*و يتم هذا الأمر الظالم بتواطئ و تآمر القوى الرجعية في المنطقة متمثلة بحكم القبيلة الرجعية في السعودية و الإمارات و اللتيان يلازمهما الفشل و الخيبة و الخسارة في كل بلد يتدخلان فيها ، و السلطة البريطانية الخائنة و الداعمة لآل خليفة في ظلمهم و قهرهم لما يقارب من مائتين سنة.*

*إنّ مثل هذه الاجراءات التعسفية و الظالمة بحق هؤلاء الأبرياء الأبرار و الشعب المؤمن الطاهر لن تزيده إلا إصرارا و عزيمة و قوة في المطالبة بحقوقه الشرعية و القانونية و انتزاعها من أيدي هذه السلطة الغاشمة و داعميها الصغار و الكبار.*

*و إنّ هذه الخطوات التصعيدية ضد الشعب الأبيّ و محاولة قهره إنما تعجل بزوال هذه السلطة الحمقاء و الغبية عديمة الفهم و النظر و كان الأجدر بهذه السلطة و داعميها القيام بتطبيق للعدالة و إعطاء الحقوق لهذا الشعب الطيب و الذي أثبت بانه في موقع متقدم من الوعي و الإيمان و التحضر.*

*إنّنا إذ ندعو من له نفوذ على هذه السلطة الحمقاء أن يمنع سفك دماء هؤلاء الأبرياء و ليستذكروا سنن الكون و الحياة و يتذكروا كبار الطغاة الذين سبقوهم حيث ينتقم الله منهم في ايام معدودة ، و إنّ دماء هؤلاء الفتية ستجرف عروشهم الهزيلة.*

*حفظ الله شعب البحرين و انتقم من ظالميهم.*

*منظمة عدالة بلا حدود*

*بروكسل*

*2017/01/14* (10)