بيان حول الأحداث التي تشهدها البحرين صادر عن التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي
بقلق وبأسف شديدين تابع التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي الأحداث التي شهدتها قرية الدراز في مملكة البحرين الشقيقة، حيث تم فض الاعتصام السلمي في الدراز ورافق ذلك وقوع ضحايا في الأرواح وإصابات واعتقالات واسعة.
حيث يعبّر التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي عن خشيتهما من خطورة التمادي في استسهال التعامل الأمني فقط مع الأزمة السياسية المحتدمة في البحرين منذ ست سنوات، ذلك أن التعامل الأمني من شأنه تعقيد الأزمة السياسية وتعميقها وزيادة حالة الاحتقان الأمني، ما يتطلب من القائمين على الأمر في البحرين ومن جميع الأطراف تحكيم لغة العقل والابتعاد عن التصعيد والمواجهات، والبحث عن حل سياسي وطني بحريني متوافق عليه عبر فتح قنوات الحوار الجدي الشامل، والبدء بإحداث حالة إنفراج تحفظ استقرار البحرين وحقوق شعبها، وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها.
الكويت في يوم الخميس ٢٥ مايو/ أيار ٢٠١٧ (76)