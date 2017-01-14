*ب يان تيار العمل الإسلامي عن انطلاق الهبة الجماهيرية في البحرين إنقاذاً لأرواح المحكومين ظلماً بالإعدام*

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )

هبٌ شعب البحرين المضحي والشجاع في هذا اليوم بكل قوة ضد نظام البغي الخليفي بعد انتشار الأخبار الواردة عن تحرك النظام لإعدام ثلاثة من المواطنين الشباب الأبرياء والذين صادقت محكمة النظام على إعدامهم وهم:

سامي مشيمع

عباس السميع

علي السنقيس

*إننا نحذر النظام القبلي المجرم إن ثمن إعدام الأبرياء الثلاثة سيكون بإذن الله هو السقوط الفعلي له، وإن غضب شعب البحرين سيُترجم بإنطلاق المقاومة الشعبية الواسعة التي لن تتوقف الا بالتغيير الجذري وقلع النظام المجرم.*

*إننا نُحيّ الغضب الجماهيري الذي اشتعل في البحرين وندعو لتصعيده غضباً ومظاهرات بالإتجاه الذي يقود نحو العصيان المدني الشامل، فقد بلغ سيل الطغيان الخليفي الزبى من قتل وإذلال وقهر ومداهمات وإعتقالات واختطافات وسرقة للمال العام وتحكماً في مقدرات شعب أصيل لن يتراجع الا بتحقق أهدافه في إقامة حكمه المستقل الصالح،.*

الحياة للمعتقلين الثلاثة والخلاص لهم ولكل معتقلي البحرين الكبرى.

المجد والخلود للإمام لشهدائنا الأبرار.

*تيار العمل الإسلامي*

البحرين الكبرى

١٥ ربيع الثاني ١٤٣٨

١٤ يناير/كانون٢ /٢٠١٧ (3)