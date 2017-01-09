بيان تيار العمل الإسلامي عن التطورات الأخيرة في البحرين والمنطقة

بيان تيار العمل الإسلامي عن التطورات الأخيرة في البحرين والمنطقة.

بسم الله الرحمن الرحيم

– *نعزي الجمهورية الإسلامية قيادة وشعباً برحيل آية الله الشيخ رفسنجاني،*

– *نبارك للسجناء العشرة الأبطال حريتهم بعد عملية تحررهم من السجن الخليفي.*

– *النظام الخليفي يمارس إرهاب الدولة المفرط ونحذر من أحكام الإعدام.*

– *ندعو الحكومة العراقية لحماية المعارضين البحرانيين والتنبه من التآمر الخليفي ضد العراق.*

– *نؤكد تضامننا التام مع شعب اليمن جراء القصف والاحتلال السعودي،*

– نتقدم بخالص العزاء والمواساة لزعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد الخامنئي والعلماء والقادة والشعب الإيراني برحيل سماحة آية الله الشيخ الرفسنجاني الذي ساهم بدور فعال في الثورة والنهضة الحالية في إيران.

*كما نبارك لشعب البحرين تحرر عدد من المعتقلين المظلومين من سجون القبيلة الخليفية. هذه العملية البطولية التي أثبتت القدرات المتقدمة للمجاهدين والفشل الأمني الذريع للنظام القبلي.*

إن تيارنا الرسالي يعلن للعالم أجمع أن شعبنا يتعرض في الآونة الأخيرة لأشكال متعددة من إرهاب الدولة الذي يقوم به النظام الخليفي حيث:

١-تأكيد حكم الإعدام لثلاثة من الأبرياء وبالسجن المؤبد لسبعة أبرياء آخرين.

٢-إزدياد حالة الاعتقالات للنشطاء بل تعداها لاعتقالات واستدعاءات لأسر بأكملها.

٣- ازدياد وتيرة مداهمة بيوت الأهالي بشكل وحشي في عدة مناطق.

٤-استمرار الحصار الظالم والمؤذي لسكان قرية الدراز الصامدة والذي مضى عليه سبعة شهور، ولحوق الأذى المستمر بالمرضى والعجزة والأطفال.

٥-تعطيل حركة مرور المواطنين بسبب الحواجز التعسفية التي أقيمت مؤخراً.

إننا نحذر النظام الخليفي وأسياده، إن هذا الإرهاب لن يثمر الا مزيداً من التصعيد للثورة واشتعالها بأقوى مما سبق.

كما ندعو الحكومة العراقية لحماية المعارضين البحارنة وإزالة أسمائهم من قوائم الإنتربول والتي يضرب بها النظام الخليفي عرض الحائط بالنسبة للمطلوبين للعراق حيث يأوى أكثر من عشرة آلاف من أزلام النظام الصدامي البائد وبعضهم من كبار المسئولين في أجهزة التعذيب السابقة.إننا نهيب بالحكومة العراقية أن تعامل النظام الخليفي بالمثل، وندعو القوى الوطنية في العراق للتدخل السريع لحماية اللاجئين البحارنة.

كما نؤكد موقفنا الداعم للشعب اليمني الصامد أمام حرب الاستكبار السعودي وندعو ليقظة ضمير عالمية تجاه ما يتعرض له هذا الشعب المظلوم من مكابد ومآسي.

*تيار العمل الإسلامي*

البحرين الكبرى

١١ ربيع الثاني ١٤٣٨

١٠ يناير/كانون٢ /٢٠١٧ (9)