ب سم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ).

- *النظام السعودي يوجه سهام حقده على مسورة العوامية.*

- *محاكمة آية الله الشيخ قاسم لن تمر بسلام.*

- *النظام الخليفي يقتل الشهيد الحي (مصطفى حمدان)*

نظاما الإرهاب والشر الخليفي والسعودي يواصلان مسلسل جورهم الممنهج بحق شعبنا المظلوم في البحرين الكبرى، على ذات مسار الكيان الصهيوني الذي يتعاونان معه ويدرب عصاباتهم.

*مسورة العوامية*

ينتقم النظام السعودي المجرم من أهالي بلدة آية الله الشهيد النمر بحصارها، وقطع الكهرباء عن حي المسورة التاريخي تمهيداً لهدم بيوته والإضرار بعدة مئات من العوائل والتي تم إنذارها بمغادرة بيوتها دون بديل أو تعويض. إن هذه الجريمة تنبئ بكارثة إنسانية هي برسم النظام الدولي الذي يتعامى عن جرائم نظام الإرهاب السعودي في كل مكان.

*إجرام بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم*

ضمن مسلسل إجرامه يصر النظام القبلي الناهب لثروات الشعب أن يقدم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم للمحاكمة غداً في جلسة يُعتقد أن يصدر فيها حكماً بحق سماحته. ونحذر أن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي لعواقب وخيمة يتحملها النظام القبلي

إننا نؤيد ونبارك التحركات الجماهيرية في الدفاع عن سماحته وعن كل مظلوم يضطهده النظام ونؤكد على الثورة الشاملة والعصيان المدني لتحقيق مطلب الشعب الأساسي في التغيير والتحرر من النظام الاستبدادي.

*الشهيد الحي مصطفى حمدان*

في الهجوم الجبان الأخير على شباب الثورة في قرية الدراز المحاصرة منذ شهور، وبرصاص الغدر الخليفي الذي استقر في الرأس يرقد الشهيد الحي مصطفى حمدان فاقداً للوعي في موت سريري، هذا عدا الجرحى الذي وجهت لهم العصابة الخليفية الرصاص الحي في واحدة من جرائمها المستجدة.

*رسالة للعالم*

إن النظامين الخليفي والسعودي يرتكبان يومياً عشرات الإنتهاكات لحقوق الإنسان من قتل واعتقالات خارج القانون ومحاكم صورية ومداهمات استفزازية لبيوت المواطنين وإهانتهم ومعتقداتهم الدينية وفرض الضرائب عليهم وتهجيرهم وسحب الجنسية عنهم.

إن المجتمع الدولي ما لم يتحرك لوقف هذه الجرائم فإن المسئولية تقع على كل داعمي هذين النظامين وبالخصوص الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

المجد والخلود لشهداء البحرين الكبرى.

العار والهلاك لنظامي الشر الخليفي والسعودي.

*تيار العمل الإسلامي*

البحرين الكبرى

٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٨

٢٩ يناير/كانون٢ /٢٠١٧

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=590062611188057&id=384704725057181 (28)