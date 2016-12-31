بسم الله الرحمن الرحيم

(ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما)

صدق الله العلي العظيم

منذ قرابة ٢٠٠ يوم ومنطقة الدراز وأبناؤها الاشراف والأحرار من الرجال والنساء، شيباً وشباباً وأطفالاً والذين يزيدون في تعدادهم على العشرين الف مواطن ، تحت حصار ظالم لا يوجد له أي مبرر معقول ولا سبب منطقي سوى أنه تعبير عن نظام متوحش وهمجي يصب حقده الأسود الناتج عن ضعفه البالغ وهزيمته الشديدة ، أمام شعب مسالم يطالب بحقه الإنساني لا غير، بقيادة حكيم يُمسك سفينة السلمية بقوة وقدرة وبصيرة ويدافع عنها بسلاح التوكل وذخيرة الإيمان والصبر.

إن حصار الدراز والعدوان على أهلها والتضييق عليهم الذي وصل إلى منع مياه الشرب العذبة والمواد الاستهلاكية من الوصول لها فضلا عن منع دخول الإسعاف والزيارات وقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت ووضع السياج حولها، هذا الفعل يشبه ويتطابق بشكل كبير مع فعل الكيان الصهيوني ضد أهلنا في غزة وهو النتيجة الطبيعية لتشابه النهج وتقارب السياسات وترابط المصالح التي شهدنا فصولها منذ سنين واتضحت مؤخرا في رقص الصهاينة في البحرين بدعوة من الحاكم وحضور مستشاره الإعلامي كما يؤكده الاعلام الصهيوني.

إننا في المعارضة البحرينية في الخارج نُحيي وعي وصمود الدراز وأهلها وصبرهم مع الحق ومواجهتهم الباطل ورفضهم الظلم والإستبداد وتضحيتهم حفظاً للدين والوطن والدفاع عنهما في دفاعهم عن القائد آية الله قاسم (دام ظله الشريف) وحفظ الكرامة والعزة لأبناء شعبنا، حيث يدفعون ضريبة الثبات في طريق مشروع التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية الذي يستهدف الخير لكل أبناء البحرين بكل ألوانهم وأطيافهم الدينية والسياسية والثقافية.

إن الحصار المفروض والمستمر على الدراز وأهلها منذ ٢٠٠ يوم يُمثل عقاباً جماعياً لعشرين ألف مواطن من الرجال والنساء، الكهول والشباب والأطفال، عقاباً بلا جريمة سوى جريمة أنهم يتضامنون ويدافعون عن المرجعية الدينية العليا لشعبنا والضمانة لسلمية الثورة وأمن واستقرار الوطن، لذلك فان من الواجب على كل أبناء شعبنا النهوض ومواجهة هذه الجريمة ومرتكبيها والانتصار للدراز وأهلها فذلك هو الموقف الإنساني والاخلاقي والشرعي والوطني الذي يفرضه ضمير الأحرار والغيارى.

اننا في المعارضة البحرينية في الخارج ندعو اهلنا في الدراز وأبناء شعبنا لتوثيق حصار الدراز على مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف العالم كله حجم وبشاعة الجريمة كما ندعوا شبابنا من كل الأطياف السياسية والثورية إلى أن يكونوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص في التصدي لكسر الحصار بقوة وحزم وبكل السبل السلمية الممكنه، كما نؤكد على أهمية دور الاعلام في نقل الحدث ومواكبته وإيصاله للعالم أجمع.

والله غالب على أمره

المعارضة البحرينية في الخارج

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (10)