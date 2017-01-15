المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
المكتب الإعلامي باسمه تعالى في:15/ 1/ 2017
استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان تنفيذ السلطات البحرينية حكم الاعدام بحق ثلاثة شبان من المعتقلين السياسيين نعتبرهم شهداء مظلومين، فقرار الاعدام فاقم من حدة الازمة السياسية في البحرين الشقيق ليدخله في دائرة الشغب والاضطراب مما يحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن تداعياته،وعليها ان تتراجع عن اجراءاتها التعسفية والقمعية بحق الشعب وقادته وعلمائه الذين يشكلون ضمانة اساسية لحفظ البحرين واستقرارها.
وطالب سماحته حكومة البحرين بان تتصالح مع شعبها وتحاور المرجعيات الدينية والسياسية، فتلتزم بالحوار كممر الزامي للخروج من النفق المظلم الذي ادخلت فيه شعب البحرين الشقيق.
وقدم سماحته تعازيه الحارة الى ذوي الشهداء وكل ابناء الشعب البحريني سائلا المولى ان يتغمدهم برحمته الواسعة وان يحفظ مملكةالبحرين وشعبها من كل سوء. (7)
بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حول إعدام شباب البحرين
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى