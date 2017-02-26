ب يان الإنذار الأخير ❗

“حتى الموت ليس مجرد شعار.. فافهموا”

- أهالي بوري : سنخلي البيوت نحو الميادين لأداء التكليف الشرعي

يبدو أن النظام يُصر على استمرار حماقته في محاكمة رأس المذهب الإثناعشري في البحرين، زعيم الطائفة الشيعية ذات الأغلبية في وطننا المثخن بالجراح، و عليه فإننا نُنذر النظام بهذا الإنذار الأخير.

لقد تمادى النظام و اجتاز كل الخطوط الحمراء و هاهو يصرح بأن يوم الإثنين سيكون الحاسم في المهزلة القضائية ضد الفقيه القائد حفظه الله، و إن أي إجراء غير وقف هذه المحاكمة و الغاءها *سيعني إيذاناً للجماهير بأداء تكليفها الشرعي للدفاع حتى الموت* عن مقام هذا الفقيه العظيم.

و لأهالي قريتنا الأبية، ندعوكم لتجهيز أكفانكم التي تدخرونها لهذا التكليف إن حان الوعد، و ترك البيوت و الاستجابة للدعوات العلمائية والثورية، لا تهابون في الله رعبهم فهم الجبناء و أنتم سادة الوثبة، تلبيتكم لنداء الدين بالنفير العام ليلة الغد و بعد أي موقف تُعلنه القيادة العلمائية ستكون شوكة في حلق النظام الأرعن، *فما لم يعيه النظام بالسلم سيُجبر أن يعيه بالدماء.*

هذا إنذارٌ أخير في منعطفٍ أخطر على وجود هذا الوطن، فللفقيه ربٌ يحميه و شعبٌ سيؤدي تكليف الدفاع عنه حتى الموت.

نبتهل لله بحفظ القائد الفقيه، و أن يحفظ هذا الوطن من كيد الظالمين.

والفرج للأسرى

والرحمة للشهداء

والشفاء للجرحى و المرضى

و حفظ الله المطاردين والمطلوبين بعينه التي لا تنام.

صادر عن

أهالي قرية بوري

25 فبراير 2017 (42)