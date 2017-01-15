ب يان إدانة

بسم الله الرحمن الرحيم

يدين المجلس السياسي لأنصار الله الجريمة البشعة التي أقدم عليها النظام البحريني القمعي بحق ثلاثة من الشباب البحرينين

الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير عن مواقفهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة والاستقلال.

إن هذه الجريمة البشعة التي أقدم عليها النظام البحريني اليوم ليست سوی واحدة من سلسلة الجرائم والانتهاكات والتعسفات التي ترتكب بحق أبناء الشعب البحريني الشقيق منذ عدة سنوات بشكل يومي وعلی مرأی ومسمع من العالم أجمع.

إن النظام البحريني الظالم وهو ينتهج سياسة البطش والقتل والتنكيل بحق أبناء شعبه فهو يستمد دعمه وقوته من النظام السعودي ومن ورائهم أنظمة الاستكبار العالمي التي تحرك أدواتها الاستبدادية في المنطقة لقمع الشعوب واستعبادها ونهب ثرواتها وخيراتها.

وبهذه المناسبة فإننا نؤكد وقوفنا الكامل مع مظلومية الشعب البحريني وقضيته العادلة ومطالبه المحقة ونطالب الشعوب العربية والاسلامية والمنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لإدانة ورفض هذه الجرائم الشنيعة بحق أبناء الشعب البحريني الصابر.

صادر عن المجلس السياسي لأنصار الله

بتاريخ 17 ربيع الآخر 1438هجرية

الموافق 15 يناير 2017 ميلادية (10)