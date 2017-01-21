للنشر : بيان أهالي الدراز

نؤكد نحن “أهالي الدراز” أن النظام البحريني وأجهزته الإرهابية لا زالت تخفي مصير ابن المنطقة المعتقل السيد علوي السيد حسين الموسوي منذ 90 يوماً، حيث تعيش عائلته قلقاً شديداً حول صحته وأخباره المنقطعة عنها منذ اعتقاله.

ولا زالت جميع مراكز التوقيف ومبنى الحبس الاحتياطي تنفي علمها عن أي شيء حول مصيره، وعدم تواجده لديها حالياً أو سابقاً.

كما يرفض وكيل النيابة والنائب العام اعطاء أي معلومة بشأنه، أو تفاصيل حول حالته الصحية، والقضية التي يتم التحقيق معه حولها.

ويعبّر “أهالي الدراز” عن بالغ قلقهم حول مصير “السيد علوي” خصوصاً مع ورود الكثير من الأنباء حول تعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، ويطالبون الجهات المعنية بالكشف عن مصيره بعد 90 يوماً من الإخفاء القسري المنافي لأبسط مبادىء حقوق الإنسان، ويجددون دعوتهم لاستمرار التضامن معه ومع عائلته الكريمة، وإبداء أي معلومات تكشف عن مصيره.

*أهالي الدراز المحاصرة*

٢٢ يناير ٢٠١٧م (9)