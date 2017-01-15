بسم الله الرحمن الرحيم

إن الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يايها الغيارى ممن انتمى الى محمد النبي الامي العربي صلى الله عليه واله وسلم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

ولكل من انتمى الى الانسانية ، ولكل من ابى الظلم والحيف والعدوان ، اننا ندعوكم لايقاف عدوان عوائل الجهل الحاكمة في البحرين والسعودية ، فقد بلغ السيل الزبى وضاقت صدور المؤمنين ، من التمثيل بكرامة اخوتنا في البحرين وتبجح المجنسين وعملاء امريكا واسرائيل وال سعود ، فقد اقدمت عصابة آل خليفة على تنفيذ احكام الاعدام الجائرة بحق الشبان الثلاثة الذي طلب مرات ومرات من هذه العصابة العميلة التريث بتنفيذ هذه الاحكام فيهم ، غير انهم وضعوا اوامر الله والصالحين والشرفاء والعدل في كفة ، واوامر آل سعود وامريكا واسرائيل والشيطان في كفة اخرى ، فاختروا سبيل الشيطان ، الا لعنة الله على الظالمين ،فقد اقدموا على تنفيذ جريمتهم في خلسة ليل ودون اعلام احد من ذوي الشهداء ، ككل الجلادين والقتلة والسراق وساء اؤلئك سبيلا .

اننا ندعوا العالم بأسره ، ابتداءً من هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز عامة ، ومراجع الدين وقادة الفصائل والمجاهدين خاصة ، الى عدم السكوت ، والسعي لرد الظلم ورفع الجريرة ، وانصاف المستضعفين ..

كما اننا ندعوا الاخوة قادة فصائل المقاومة في العراق الى عقد اجتماع عاجل وفوري ، نتناول فيه سبل الرد وكيفية الانتصاف لأهلنا في البحرين .

اننا نعلم ان المراد من هذه الجريمة ليس ارواح الشهداء الثلاثة ، انما هو امر دبر بليل ، فهو كسر الارادة ، والنيل من كرامة ابناء اهل البيت ع والتمهيد لما هو اخطر واشد على الشرفاء واصحاب المباديء والوطنية.

فلا يظن الباطل بنأيه عنا وبعده عن قبضاتنا ، فاننا سهم الله الذي يرمي به الجبابرة والمتكبرين .

اخوكم الحاج ابو الاء الولائي

امين عام كتائب سيد الشهداء (17)