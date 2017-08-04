بعد النداء المسجَّل لحمايته.. الأمن الوطني يتصل بالمدون يوسف الجمري للحضور حالا “أو اقتحام المنزل”
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عضو في البرلمان الأوروبي تدعو بريطانيا لوضع تحسين الوضع الحقوقي شرطا لاستمرار مساعداتها للبحرين والسعودية
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السيد عمار الحكيم: لن أزور السعودية إلا بعد خروج قواتها من البحرين ووقف قتل الشعب اليمني
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“مقاومون حتى دحر الاحتلال”: شعار فعاليات القوى الثورية في البحرين بمناسبة ذكرى الاستقلال
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المدون يوسف الجمري يكشف عن تهديده بالاغتصاب أثناء التحقيق معه في مركز “المحرق”.. ويدعو لحمايته بعد استدعائه مجددا
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مقتل باكستاني بالرصاص في كراتشي يعمل شرطيا في البحرين
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مسؤولة في هيومن رايتس ووتش تدعو قطر لإجراءات “حقوقية”: أفضل وسيلة للحماية من الهجوم السعودي والإماراتي
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خبير أمريكي: المواجهة الدموية بين القوات السعودية والسكان الشيعة في العوامية “بداية” لمزيد من عدم الاستقرار
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تحليل اقتصادي يحذّر من مخاطر الإستثمار في شركة آرامكو السعودية
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استدعاء المدون يوسف الجمري للتحقيق في “المركز الأمني” بالمحرق
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استهداف منزل الشيخ علي حميدان بالحرق بعد ساعات من الإفراج عنه واحتراق سيارتين
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=89528
قوات وأجهزة خليفية متنوعة تداهم منزل الشاب المختطف حسن مكي ببلدة إسكان دمستان لأكثر من ٩ ساعات
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=89519
تأكيد استشهاد الحاج رحيماني بعد استهداف حافلة تقل كبار سن بالعوامية.. ومخاوف من “كارثة إنسانية وشيكة”
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=89507
الحكومة البريطانية تقرّ بتخصيصها 2 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات “تقنيّة” لحكومة البحرين
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=89506
القوات الخليفية تقمع بالغازات السامة تظاهرة “عطاء الشهادة” في سترة
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=89496
في ظل الخشية من “استهداف جديد” للشيخ قاسم.. القوات تشدد الحصار على الدراز بإغلاق مدخلها الرئيس بالحواجز الإسمنيتة
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=89489
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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