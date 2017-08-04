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  • بعد النداء المسجَّل لحمايته.. الأمن الوطني يتصل بالمدون يوسف الجمري للحضور حالا “أو اقتحام المنزل”

بعد النداء المسجَّل لحمايته.. الأمن الوطني يتصل بالمدون يوسف الجمري للحضور حالا “أو اقتحام المنزل”

main_loc-28-2 بعد النداء المسجَّل لحمايته.. الأمن الوطني يتصل بالمدون يوسف الجمري للحضور حالا “أو اقتحام المنزل”
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عضو في البرلمان الأوروبي تدعو بريطانيا لوضع تحسين الوضع الحقوقي شرطا لاستمرار مساعداتها للبحرين والسعودية
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المدون يوسف الجمري يكشف عن تهديده بالاغتصاب أثناء التحقيق معه في مركز “المحرق”.. ويدعو لحمايته بعد استدعائه مجددا
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مسؤولة في هيومن رايتس ووتش تدعو قطر لإجراءات “حقوقية”: أفضل وسيلة للحماية من الهجوم السعودي والإماراتي
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خبير أمريكي: المواجهة الدموية بين القوات السعودية والسكان الشيعة في العوامية “بداية” لمزيد من عدم الاستقرار
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استدعاء المدون يوسف الجمري للتحقيق في “المركز الأمني” بالمحرق
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استهداف منزل الشيخ علي حميدان بالحرق بعد ساعات من الإفراج عنه واحتراق سيارتين
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الحكومة البريطانية تقرّ بتخصيصها 2 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات “تقنيّة” لحكومة البحرين
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القوات الخليفية تقمع بالغازات السامة تظاهرة “عطاء الشهادة” في سترة
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في ظل الخشية من “استهداف جديد” للشيخ قاسم.. القوات تشدد الحصار على الدراز بإغلاق مدخلها الرئيس بالحواجز الإسمنيتة
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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