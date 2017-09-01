طهران، إيران (CNN)—قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن التصريحات البحرينية حول ضبط خلية إرهابية متصلة بإيران “مضحة ولا أساس لها من الصحة،” على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: “إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تكن يوما ما مروجة لعمليات العنف والاجراءات المزعزعة للاستقرار في الدول الجارة بما فيها البحرين.. تزامنا مع قيام المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان حول وجود عمليات تعذيب واسعة ضد السجناء السياسيين في السجون البحرينية فقد لجات الحكومة البحرينية مرة اخري الي الاسقاط وتحميل المسؤولية للآخرين ومزاعم فارغة وكاذبة وغير قابلة للإثبات.”

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، عن ضبط خلية “إرهابية”، قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال 7 أشخاص من عناصر الخلية وضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة.

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