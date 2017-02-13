م ن لندن-البحرين اليوم

تزامنا مع حلول الذكرى السنوية السادسة لإنطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير , نظمت المعارضة البحرانية إعتصاما الإنين (13 فبراير 2017) أمام مقر سفارة آل خليفة وسط العاصمة البريطانية لندن.

شارك في الإعتصام جمع من الناشطين والمعارضين البحرانيين يتقدمهم المعارض البحراني البارز الدكتور سعيد الشهابي. رفع الناشطون اللافتات واطلقوا الشعارات المنددة بنظام حكم العائلة الخليفية وفي مقدمتها شعار إسقاط الحاكم حمد الخليفة. واعلنوا تجديدهم العزم على المضي قدما في تحقيق هدف الثورة ألا وهو اسقاط نظام الحكم الخليفي.

Unknown١

حمل المحتجون صورا لآخر شهداء البحرين الذي أعدم النظام بعضا منها وصفّا البعض الآخر, وفي طليعتهم الشهيد رضا الغسره. وأكد المعتصمون على ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا, وانها سترسخ نهج المقاومة ضد هذا النظام.

هذا والقيت كلمات امام مقر السفارة حيّا خلالها الناشطون أهليهم في الداخل وأكدوا على مضيهم في درب الثورة برغم التضحيات الجسام.

يذكر ان الذكرى السادسة للثورة البحرانية تصادف يوم غد الثلاثاء الرابع عشر من فبراير. (59)