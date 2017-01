أعلن تيار الوفاء الاسلامي المعارض في البحرين الكفاح المسلح ضد النظام، فيما لازالت التظاهرات الغاضبة متواصلة احتجاجا على اعدام الشبان الثلاثة.

العالم – البحرين

وقال السيد مرتضى السندي القيادي في تيار الوفاء الاسلامي البحريني الذي اعلن الكفاح المسلح ضد النظام الحاكم في المنامة، ان مرحلة الثورة السلمية لم تجلب للشعب البحريني غير الاضطهاد، مؤكد ان انصاره سيتواجدون في الميدان وفي العمل المسلح.

هذا وشيع الشعب البحريني في مسيرات رمزية الشهداء الثلاثة الذين أعدمهم النظام، ورفض تسليم جثامينهم لذويهم، وعمد الى دفنهم دون اي تشييع. فيما فجرت الجريمة تظاهرات غضب في أنحاء البحرين، حيث وقعت صدامات عنيفة بين قوات النظام والمتظاهرين أسفرت عن عشرات الجرحى.

