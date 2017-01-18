بالصور: ندوة “ثورة المستضعفين” في مدينة مشهد المقدسة بمشاركة علی کمیلی[فعال جهان اسلام] والسيد مهدي الموسوي

(١٨ يناير ٢٠١٧)

في البداية تحدث الاستاذ علي كميلى عن ماقبل الثورة وبعد انطلاقها وعن تغير المطلب لاسقاط النظام بعد استشهاد اول شهيد في الثورة علي مشيمع.

وعن إعدام المعتقلين الثلاثة قال قد يعدم في المستقبل الاستاذ عبدالوهاب حسين وعدد من العلماء في البحرين.

ودعا الاستاذ كميلي ان يكون السنة والشيعة يداً واحدة ضد العدو كما هو الحال في حزب الله

بعدها تحدث السيد مهدي الموسوي عن أخلاق #شهداء_الفجر السنگيس ومشيمع والسميع

وذكر بعد ذلك الانتهاكات الذي تحدث في البحرين من هجوم على المنازل وانتهاك الاعراض وتعذيب السجناء مما جعل الحضور يجهش بالبكاء.

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