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بالصور: تغسيل ودفن جثمان الشهيد عبدالله العجوز في البحرين

الثلاثاء 21 فبراير 2017 – 06:42 بتوقيت غرينتش
وصول جثمان الشهيد عبدالله العجوز إلى المغتسل لتغسيله قبل قليل، والاستعدادات لدفنه.
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