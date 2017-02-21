بالصور: تغسيل ودفن جثمان الشهيد عبدالله العجوز في البحرين الثلاثاء 21 فبراير 2017 – 06:42 بتوقيت غرينتش وصول جثمان الشهيد عبدالله العجوز إلى المغتسل لتغسيله قبل قليل، والاستعدادات لدفنه. - See more at: http://www.alalam.ir/news/1928174#sthash.lYjy0kPf.dpuf (40) شاركها مقالات ذات صلة بالصور تشييع الشهيد عبدالله العجوز admin 2017-02-21 تغريدات المناضل ابراهيم شريف تفند اقوال العصابة الخليفية admin 2017-02-21 شاهد: تظاهرات غاضبة بالبحرين تنديدا بجريمة تصفية “عبدالله العجوز” admin 2017-02-21 ماذا قالت عائلة الشهيد “العجوز” عن تصفية ابنهم على يد قوات النظام البحريني؟ admin 2017-02-21