بالصور تظاهرات في نيجيريا دعما لثورة البحرين تظاهرات في ولاية كانو في نيجيريا تنديدا بمحاولات السلطة الظالمة في البحرين التضييق على المعتصمين قرب بيت المرجع الشيخ عيسى قاسم حفظه الله (11) شاركها مقالات ذات صلة البحرين: النظام يواصل منع أكبر صلاة جمعة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي admin 2016-12-24 البحرين.. اعتصام الدراز يدخل شهره السابع admin 2016-12-24 البحرين: استجواب المعارض نبيل رجب على خلفية مقال في “لوموند” admin 2016-12-22 البحرين: ائتلاف “14 فبراير” يحذر من المساس بآية الله قاسم admin 2016-12-22