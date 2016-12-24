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بالصور تظاهرات في نيجيريا دعما لثورة البحرين

img_4366 img_4367 img_4368 img_4369 img_4370تظاهرات في ولاية كانو في نيجيريا تنديدا بمحاولات السلطة الظالمة في البحرين التضييق على المعتصمين قرب بيت المرجع الشيخ عيسى قاسم حفظه الله (11)

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