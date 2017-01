اشتبك محتجون مساء الاثنين الماضي، مع قوات النظام في مناطق متفرقة في البحرين، بعد أن قامت الأخيرة باستخدام الرصاص الإنشطاري وقنابل الغاز لتفريق متظاهرين نددوا بإعدام 3 نشطاء.

العالم – العالم الاسلامي

وخرجت تظاهرات ليلية في عشرات المناطق تنديدا بإعدام علي السنكيس (21 عاما) عباس السميع (27 عاما) سامي مشيمع (42 عاما) رفع المتظاهرون فيها صورا للشباب الثلاثة الذين أعدمتهم السلطات الاحد الماضي.

وكانت محكمة، وصفتها مقررة في الأمم المتحدة بالجائرة، قد أدانت النشطاء بمقتل 3 من عناصر وزارة الداخلية (إماراتي، باكستاني ويمني)، أكدوا خلال المحاكمة تعرضهم للتعذيب للإدلاء باعترافات تدينهم.

وتعتمد البحرين في مواجهة الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية، على الآلاف من المرتزقة العرب والآسيويين.

