العالم - البحرين

وعلى الرغم من التضييق على الشعائر الدينية والاعتداءات المستمرة من قبل النظام في البحرين أصر أهالي المصلى على إحيائها عبر تعليق اليافطات من وحي الذكرى الأليمة.

وكان منتسبو الأجهزة الأمنية برفقة مركبات عسكرية قاموا بنزع الرايات واليافطات الحسينية في المنطقة.

وفي منطقة واديان في جزيرة سترة، قام منتسبو الأجهزة الأمنية برفقة مركبات عسكرية أيضاً بالاعتداء على المظاهر العاشورائية فيها. كما طالت الاعتداءات منطقة كرزكان حيث قامت السلطات الأمنية بنزع الرايات واليافطات الحسينية.

وفي المالكية، تصدى الأهالي لمنتسبي الأجهزة الأمنية أثناء محاولتهم الاعتداء على الشعائر الحسينية.

وفي ساعات ساعات الصباح، اعتدى منتسبو الأجهزة الأمنية أيضاً على المظاهر العاشورائية في منطقة سند وتوبلي ودمستان.

المصدر: قناة اللؤلؤة