رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن الظروف السياسية والأمنية في الداخل البحريني لم تكن مؤاتية لصدور أي حكم في محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم على كافة المستويات، مشددًا على أن تأجيل البت بالحكم يعود إلى طبيعة الإدانات الدولية والهبَّة الشعبية، فضلاً عن انشغال البحرين قريباً بما يسمى “كونغرس الفيفا” الذي ستستقبل خلاله الوفد “الإسرائيلي”.
وقال باقر درويش في حديث على قناة اللؤلؤة البحرينية إن “تأجيل الحكم يوضح نية إقدام السلطة على صناعة التأزيم”، ويؤكد أنها مستمرة في تعقيد المشهد السياسي في البحرين، وتابع قائلاً:”استمرار السلطة في المحاكمة يثبت أنها تفتقر إلى إرادة المصالحة الوطنية والحل السياسي، كما وأنها مازالت مصرة على التعنت واستخدام سياسة الإنكار التي تسببت بإنتاج مزيد من الأزمات وصولاً إلى هذه المحاكمة الباطلة دستورياً”.
كما أشار درويش إلى أن السلطة تراهن على تعب الناس وإمكانية خلق مكون معارض بديل عن الموجود لإقصائه، و”هذا ما أوضحه حل جمعية الوفاق ومحاكمة جمعية وعد، حيث يعتقد النظام أنه بهذا التصعيد السياسي سيتمكن من إنجاز أهدافه السياسية التي فشل في تنفيذها خلال ست سنوات”.
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