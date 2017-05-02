الإثنين 1 مايو 2017 – 18:28 بتوقيت غرينتش

عبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها البالغ من الملاحقة المستمرة لأتباع اهل البيت (ع) في البحرين، وتجريدهم من جنسياتهم، واعتقالهم، وحرمان بعض علماء الدين البحرينيين من الجنسية، مطالبة الحكومة البحرينية بالدخول في حوار وطني حقيقي شامل يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب البحريني.

العالم – العالم الاسلامي

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل ايران اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وقالت إيران إن البحرين زادت من ضغطها على مؤسسات المجتمع المدني وحلت بعض الأحزاب السياسية وسجنت بعد زعمائها الروحيين، مشيرة إلى حرمان زعماء دينيين من الجنسية في البحرين.

وأعربت إيران عن قلقها من الضغط على منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحل بعضها وسجن العلماء والمعارضين، مشيرة إلى وجود تقارير عن قيود على حركة المواطنين ومنع التظاهر في المنامة.

وأوصت إيران حكومة البحرين بتنفيذ كامل لتوصيات الاستعراض الدوري بما في ذلك الإفراج عن سجناء الرأي، مطالبة إياها بالدخول في حوار وطني حقيقي شامل يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب البحريني.

المصدر: مرآة البحرين (55)