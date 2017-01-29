اهم الاحداث الأمنية التى مرت بها البحرين منذا بداية السنة او خلال شهر يناير من عام 2017 والذي يعتبر اهم واسخن شهر منذ عام 2012 خمس سنوات من عمر الثورة :

1- (1 يناير): فرار المعتقلين العشرة من سجن جو شديد الحراسة والتحصين والبعيد عن المناطق المؤهولة بالسكان وبعد ثلاثة محاولات سابقة للفرار الي أبرز المعتقلين رضا الغسرة

2- (15 يناير): تصديق الساقط حمد على اعدام ثلاثة من الأبرياء واعدامهم بالرصاص الحي كأول اعدام يتم لمعتقلي رأي منذ اكثر من عشرين سنة سابقة خلطا للأوراق و ترضية للثائر القبلي لعائلة المرتزق الإماراتي.

3- (16 بناير): اعلان تيار الوفاء الإسلامي خيار المواجهة المسلحة العلنية لتصدي الي قمع مرتزقة النظام وإيقاف جرائمهم اتجاة ما يقترف ضد ابناء الشعب الاعزل.

4- (26 يناير): هجوم ليلي الي مرتزقة النظام من قوات ملثمة ومسلحة برصاص حي و طلقات الشوزن على المعتصمين بالساحة امام منزل الشيخ عيسى بغية اعتقال مجموعة من الشباب المتواجدة بمنزل قريب من ساحة الإعتصام و إصابة الطفل اليتيم مصطفي حمدان ذو 17 عام في راسة برصاص غادر اصابة بلغبة جدا جعلته في غيبوبة و كسر في الجمجمة و حالة موت سريري

5- (29 يناير): اعلان وزارة الارهاب الخليفية باغتيال ضابط الشرطة بوزارة الداخلية هشام الحمادي قريب وزير الإعلام السابق برصاص في منطقة البلاد القديم. وهو اول رجل امن او عسكري من اصول بحرينية يقتل منذا انطلاق الثورة و من بعد ما قتل بحسب ما تدعيه الداخلية 20 مرتزق اجنبي يعملون بوزارة النظام الأمنية ومنهم المرتزق الإماراتي طارق الشحي الذي هلك في ابريل من عام 2014 بمنطقة الديه بعد خروج مسيرة تابين لاحد شهداء الثورة قتل بالرصاص على يد مرتزقة النظام. (41)