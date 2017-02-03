أكد “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” انه خلال الفترة ما بين 28-12-2016 و 29-2-2017 في البحرين تم تسجيل 216 حالة اعتقال تعسفي من قبل السلطات و288 مداهمة مخالفة للقانون من قبل قوات الامن و118 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتلقين في سجون النظام و456 احتجاجا سلميًا قُمع منها 208.

ووثّق المنتدى في تقريره الشهري الخميس “استمرار حالات الاختفاء القسري والتي بلغت 37 حالة فضلاً عن صدور أحكام تعسفية بحق 92 حالة ومجموع الأحكام التعسفية 3 منها إعدام تم تطبيقها و570 عامًا وشهرين و 8 حالات لاسقاط الجنسية من بينهم المواطنين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم خارج اطار القانون وهم: عباس السميع، سامي مشيمع، علي السنكيس”، وتابع “كل ذلك بالإضافة إلى غرامات مالية لبقية المحكومين تقدر بـ 3182.500 دينار بحريني ما يعادل 8440 دولار أمريكي”.

واوضح المنتدى أنه “تم تجديد التوقيف التعسفي من قبل النيابة العامة أو المحكمة إلى 244 مواطنا في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي”، وأشار الى “استمرار الحصار الأمني الخانق على منطقة الدراز والاعتصام أمام منزل آية الله قاسم لليوم 224 بالإضافة لمنع أكبر صلاة جمعة في البحرين للمرة 33 على التوالي مما يؤكد انفلات حالة الاضطهاد الطائفي في البلاد”.

المصدر: وكالة يونيوز