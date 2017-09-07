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امنستي: قمع المعارضة في البحرين

IMG_1656“لا أحد يستطيع حمايتكم” تقرير للأمنستي غداً عن قمع المعارضة البحرينية

أعلنت منظمة العفو الدولية عن اصدارها لتقرير جديد بمناسبة مرور عام على تجدد قمع المعارضة في البحرين، وذلك يوم غد الخميس تحت عنوان “لا أحد يستطيع حمايتكم”، داعية الصحفيين الراغبين باستلام نسخة قبل التدشين إلى مراسلتها عبر البريد الإلكتروني.

هذا ومن المتوقع أن تشهد البحرين حملة انتقادات حقوقية واسعة بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان؛ خصوصا مع تجدد قرارات حظر السفر واستدعاء الناشطين للتحقيق اليوم؛ وذلك رغم لجوء النظام إلى عدد من الخطوات الاستباقية كعقد مؤتمر صحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قبل يوم واحد من انعقاد الدورة المقبلة للمجلس واصدار مواقف اعلامية لتضليل الرأي العام العالمي بعد تسليط الضوء على البحرين بسبب التقارير الحقوقية الأخيرة ومنها غرف الموت.

#مملكة_التعذيب
#TortureKingdom (48)

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