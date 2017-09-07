“لا أحد يستطيع حمايتكم” تقرير للأمنستي غداً عن قمع المعارضة البحرينية
تقرير جديد يصدر غداً حول قمع المعارضة في #البحرين. بامكان الصحفيين/ات مراسلتنا على press@amnesty.org للحصول على نسخة مسبقة. pic.twitter.com/QeT52MJoEs
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 6, 2017
أعلنت منظمة العفو الدولية عن اصدارها لتقرير جديد بمناسبة مرور عام على تجدد قمع المعارضة في البحرين، وذلك يوم غد الخميس تحت عنوان “لا أحد يستطيع حمايتكم”، داعية الصحفيين الراغبين باستلام نسخة قبل التدشين إلى مراسلتها عبر البريد الإلكتروني.
هذا ومن المتوقع أن تشهد البحرين حملة انتقادات حقوقية واسعة بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان؛ خصوصا مع تجدد قرارات حظر السفر واستدعاء الناشطين للتحقيق اليوم؛ وذلك رغم لجوء النظام إلى عدد من الخطوات الاستباقية كعقد مؤتمر صحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قبل يوم واحد من انعقاد الدورة المقبلة للمجلس واصدار مواقف اعلامية لتضليل الرأي العام العالمي بعد تسليط الضوء على البحرين بسبب التقارير الحقوقية الأخيرة ومنها غرف الموت.
#مملكة_التعذيب
#TortureKingdom (48)