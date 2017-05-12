جمعية الوفاق البحرينية تؤكد رفضها المطلق للتطبيع مع إسرائيل وتعتبر أن أي مشروع للتطبيع أو المهادنة مع إسرائيل لا يمثل البحرينيين، وأنه لا يحق لأحد أن يستخدم أرض البحرين لمصالحه الخاصة ومشاريعه، وذلك في إطار التعليق على استضافة حكومة البحرين لوفد إسرائيلي رسمي.
أكّدت جمعية الوفاق البحرينية رفضها المطلق للتطبيع مع إسرائيل، واعتبرت أنّ أي مشروع للتطبيع أو المهادنة مع إسرائيل “هو مشروع لا يمثل البحرينيين”، وأنه “لا يحق لأحد أن يستخدم أرض البحرين لمصالحه الخاصة ومشاريعه على حساب مبادئ وقضايا وهموم شعب البحرين المتمسك بالدفاع عن أرض ومقدسات وشعب فلسطين وحقه في أرضه المغتصبة من قبل الصهاينة”.
وأشارت الجمعية في بيان لها الأربعاء إلى أن حكومة البحرين تستضيف وفداً صهيونياً رسمياً يمثل إسرائيل “دون اكتراث أو احترام لرأي البحرينيين الذين يجمعون على رفض هذا الاستقبال الذي تقوم به السلطة رغماً عن أنف شعبها، لأن الشعب مهمش وليس له رأي في كل قضاياه سواء الداخلية أو الخارجية..”.
وأشارت الجمعية في بيان لها الأربعاء إلى أن حكومة البحرين تستضيف وفداً صهيونياً رسمياً يمثل إسرائيل “دون اكتراث أو احترام لرأي البحرينيين الذين يجمعون على رفض هذا الاستقبال الذي تقوم به السلطة رغماً عن أنف شعبها، لأن الشعب مهمش وليس له رأي في كل قضاياه سواء الداخلية أو الخارجية..”.
وشددت الوفاق على أن “لا مكان للصهاينة في أرضنا وما يحدث في البحرين من استقبال لوفود رسمية ورياضية وتجارية وسياسية وغيرها معيب ومستنكر بكل معاني الاستنكار والرفض والإدانة”.
كما شددت الجمعية على تمسكها بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس ورفضها القاطع لمشاريع الاستيطان والتهجير والإرهاب.
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