قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ حسين الديهي بأنه “منذ ١٤٠٠ سنة لم يشهد العالم الإسلامي وغير الإسلامي حرباً ومنعاً لصلاة الجمعة كما يحدث في البحرين”، مضيفاً إن صلاة الجمعة في البحرين حملت هموم الأمة وعلى رأسها قضية القدس وغيرها لذلك حوربت بكل الوسائل؛ وسيبقى شعب البحرين بكل أطيافه مدافعاً عن فلسطين والقدس، رافضاً لأي تطبيع مع الصهاينة.
وتابع: “في البحرين تُمنع الصلاة، يُمنع الإمام، يُعتقل المصلون، تُحاصر المنطقة، والصهاينة يسرحون فيها، ومنذ ٦ أشهر والنظام يمنع إقامة أكبر صلاة جمعة ويسمح لأراذل الخلق الصهاينة بالرقص في تحدي لمشاعر المسلمين والعرب”.
ولفت سماحته إلى أن “منبر الجمعة الممنوع في البحرين كان وبقي المدافع الأول عن الوطن والأمة والشعوب العربية والإسلامية وكل البشرية، فتشوا في كل خطابات صلاة الجمعة بالدراز ستجدون أنها صوت وحدة وحق وعزة وصلاح”.
وشدد على أن “مشهد واحد من مشاهد كثيرة يختصر حجم المشكلة في بلدنا الغالي البحرين، وحجم الفجوة بين الحكم والشعب؛ وهو مشهد صلاة الجمعة الممنوعة، وفي الوقت ذاته هناك رقص للوفد الصهيوني وترديد أغنية فحواها سنهدم الأقصى ونبني الهيكل”.
المصدر: الوفاق البحرينية (10)