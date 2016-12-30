’’الوفاق البحرينية’’: منذ ١٤٠٠ سنة لم يشهد العالم حرباً على صلاة الجمعة كما في #البحرين

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ حسين الديهي بأنه “‏منذ ١٤٠٠ سنة لم يشهد العالم الإسلامي وغير الإسلامي حرباً ومنعاً لصلاة الجمعة كما يحدث في ‫البحرين”، مضيفاً إن صلاة الجمعة‬ في ‫البحرين حملت هموم الأمة وعلى رأسها قضية ‫القدس‬ وغيرها لذلك حوربت بكل الوسائل؛ و‏سيبقى شعب ‫البحرين بكل أطيافه مدافعاً عن ‫فلسطين و‫القدس، رافضاً لأي تطبيع مع ‫الصهاينة.

وتابع: “‏في البحرين تُمنع الصلاة، يُمنع الإمام، يُعتقل المصلون، تُحاصر المنطقة، والصهاينة يسرحون فيها، ومنذ ٦ أشهر والنظام يمنع إقامة أكبر ‫صلاة جمعة ويسمح لأراذل الخلق ‫الصهاينة بالرقص في تحدي لمشاعر ‫المسلمين و‫العرب‬”.

ولفت سماحته إلى أن “منبر ‫الجمعة الممنوع في البحرين كان وبقي المدافع الأول عن الوطن والأمة والشعوب العربية والإسلامية وكل البشرية، ‏فتشوا في كل خطابات ‫صلاة الجمعة بالدراز ستجدون أنها صوت وحدة وحق وعزة وصلاح”.

وشدد على أن “مشهد واحد من مشاهد كثيرة يختصر حجم المشكلة في بلدنا الغالي ‫البحرين، وحجم الفجوة بين الحكم والشعب؛ وهو مشهد صلاة الجمعة الممنوعة‬، ‏وفي الوقت ذاته هناك رقص للوفد الصهيوني وترديد أغنية فحواها سنهدم الأقصى ونبني الهيكل”.

المصدر: الوفاق البحرينية (10)