قال الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان: “لقد أقدم النظام في البحرين على خطوة حمقاء، بمحاولة اقتحام منزل سماحة العالم الرباني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، بما تمثله هذه الشخصية من رمزية كبيرة ومكانة رفيعة في العالم الإسلامي وفي البحرين من تأييد جماهيري واسع يستحيل على النظام أن ينال معشاره، لذلك كان دأبه وشغله أن ينال من هذه القامة الكبيرة والمنزلة الرفيعة”.

وأضاف: “لقد بات واضحاً أن النظام كان يخطط لاستهداف سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، إلا أن الهبة الجماهيرية أفشلت هذه الخطوة المتهورة”.

وتابع: “إن البحرين اليوم كادت أن تكون أمام مشهد أكثر دموية مما حدث في دوار اللؤلؤة عندما اقتحمت قوات النظام البحريني منطقة الدراز المحاصرة منذ ٦ أشهر”.

ولفت إلى أن “إن المنطقة المقتحمة مأهولة بالسكان وتتواجد فيها مدارس تحتضن الالاف من الاطفال والصبية”.

وأكد على أن البحرينيين ينظرون إلى استهداف مرجعيتهم الدينية وقيادتهم الوطنية بأنه اعتداء خطير على الوطن والدين والقيم وتجاوز لكل الخطوط الحمر.

وأردف: “وما هذا الاعتداء إلا مؤشر على أن واقع البحرين لم يعد كما كان في 2011 وانما اكثر سوءً واكثر تدهوراً، وان تغييب الحل السياسي الشامل ومحاولة القفز على رأي الشعب البحريني من خلال التغاضي الدولي عن ممارسات النظام وإعطاءه مزيداً من الفرص في القمع والبطش والقتل الإستهداف الطائفي هو الذي يدفع السلطة للسير في هذه الخيارات”.

وشدد: “إننا نستنكر ونشجب محاولة التعدي الوقح على منزل سماحة آية الله قاسم وساحة الاعتصام، وأن هذه الخطوة لن تكون أبداً سبباً في التخلي عن نصرة المستضعفين والمظلومين والتراجع عن حقوق الشعب وحماية مرجعيتهم رمز الوطن الشامخ”.

وأوضح: “إن خطر الاستهداف مازال قائما، وعلى الشعب أن يلتف بمكوناته حول هذه الشخصية الوطنية والدينية العملاقة، ويجب أن تمتلئ الساحات بالحراك المستنكر لهذا الإستفزاز الرسمي”.

وطالب الديهي المجتمع الدولي والدول الحليفة للنظام بتحمل مسوؤلياتهماالسياسية والحقوقية تجاه تجاوزات النظام، كما وندعو المجتمع الإسلامي إلى إبراز أكبر قدر ممكن من المواقف الداعمة والمستنكرة لهذا العمل المشين.

واختتم: “وإننا نشدد على أن شعب البحرين مستمر وبكل قوة في مطالبه ولن يتراجع عنها، وأن من حقه أن يعيش في ظل نظام ديمقراطي حديث ويتمتع بأعلى درجة من حقوق الانسان والكرامة الانسانية والعدالة لان هذا الحق لا يحتمل المساومة والتفريط فيه”.

المصدر: مواقع انترنت (18)