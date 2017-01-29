الوفاق البحرينية: أكثر من 150 الف تظاهروا مساء اليوم

عاجل من البحرين:

الوفاق البحرينية: أكثر من 150 الف تظاهروا مساء اليوم في 48 منطقة استنكارا لمحاكمة الوجود الشيعي، وندعو للجهوزية لأي استهداف بحق آية الله قاسم

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي في بيان له بأنه “في ملحمة شعبية عارمة غاضبة انتفضت جماهير شعبنا الأبي رغم القمع وتظاهرت في عشرات المناطق في مختلف المحافظات البحرينية في مشهد استثنائي شارك فيه أكثر من 150 الف بحريني في 48 منطقة عبروا عن غضبهم ورفضهم القاطع للتعدي على أكبر مرجعية بحرينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم وعلى شعائر وفرائض وأحكام الدين لدى الطائفة الشيعية”.

وتابعت الوفاق : “ونحن هنا نقف إجلالاً واحتراماً وتقديراً لهذا الشعب العظيم وهذا العطاء والوفاء الذي يعبر عن أصالة هذا الشعب ونقائه ووطنيته وصموده وشجاعته وفداءه، ونوجه له شكرنا وتقديرنا

وأردف: “شعبنا العظيم نقبل أيديكم ورؤوسكم على هذا الموقف الأسطوري التاريخي الكبير ونؤكد اننا معكم معكم ولن نخذلكم”.

ودعت الوفاق جماهير شعبنا الوفي والكريم أن يكونوا على وعي وبصيرة تامة لما يحاك ويخطط للأمة ولقائدها ولأبنائها ولدينها ومطالبها العادلة.

كما أكد على ضرورة ان نكون جاهزين عند أي مساس أو استهداف للقائد آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله، وأن لا نلين أو نستكين وكلنا فداء لديننا ووطننا وقائدنا. (49)