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الوفاء لشهداء المقاومة الخيار الاول

تقرير متلفز: الوفاء لشهداء الفداء والمقاومة الخيار الأول
‏https://youtu.be/T7R_B9f9GI8

إمعان في الانتقام من المعتقل المريض عقيل حسن جاسم بنقله إلى الإنفرادي وحرمانه من الأدوية
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86163

فيديو جديد يُظهر وحشية مرتزقة آل خليفة في تنفيذ اجتياح الدراز الدموي.. ويؤكد “بطولة الفدائيين”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86152

استمرار حصار منزل الشيخ عيسى قاسم لليوم الخامس عشر.. وبلدات البحرين تواصل الاحتجاج الغاضب
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86144

محكمة خليفية تقضي بإعدام اثنين من المواطنين وسجن آخرين بالمؤبد بتهمة قتل مرتزق ببلدة كرباباد
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86137
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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