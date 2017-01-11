و زير الداخلية يعترف بالتنفيذ المتقن لعملية تحرير الأسرى هيئة التحريرنشر بتاريخ 9 يناير، 2017 التعليقات خاص – (بيرق): قال النائب جمال بوحسن في تصريح لصحيفة “الأيام” حول اللقاء الذي جمعهم مع وزير الداخلية يوم أمس الأحد (8 يناير/كانون الثاني 2017) أنه تقدم بسؤال لوزير الداخلية بشأن ما إذا كانت هناك أية تدخلات أجنبية أو خارجية نظرا لحرفية العملية وأبعادها، حيث أكد الوزير أن التحقيقات الجارية ستبين كافة الأمور المتعلقة بالحادثة التي حصلت. ولفت النائب جمال بوحسن خلال اللقاء جرى التأكيد على أن التقصير وما يحيط به من شبهة تواطؤ يشكل عملية أساسية في مساحة التخطيط المتقن وتنفيذه من قبل القائمين على العملية. من جانبه، بين النائب علي المقلة أنه تم خلال اللقاء عرض بعض التفاصيل التي أثبتت أن ما حصل يعبر عن حدث نوعيٍ، خصوصا الأمر المتعلق بالطائرة التي حلقت فوق السجن وأخذت كافة الإحداثيات، ما يعبر عن نقلة كبيرة في آليات هذه الجريمة” حسب تعبيره. وقال أن المسئولين في وزارة الداخلية أكدوا أن هذه العملية تم التخطيط لها منذ 6 أشهر. يذكر أن وزير الداخلية المدعو راشد عبدالله آل خيلفة قد وصف عملية تحرير الأسرى بالتطور النوعي، في الإجتماع الذي جمعه مع رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وعدد من النواب، ونائب وزير الداخلية والمفتش العام ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية. (18)