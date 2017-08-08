منامة بوست: قال مدير معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطيّة «بيرد»، سيد أحمد الوداعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ «السلطات الأمنية قامت يوم الإثنين 7 أغسطس/آب 2017، بنقل المواطنة المعتقلة زينب مرهون إلى سجن مدينة عيسى، ليرتفع بذلك عدد النساء المعتقلات لأسباب سياسيّة إلى 10».
وكانت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة قد اعتقلت يوم الأحد 6 أغسطس/ آب الجاري، أربعة من أفراد عائلة الشهيد فاضل عبّاس بينهم السيدة «زينب مرهون»، وذلك بعد مداهمات واسعة على منازلهم ببلدة كرزكان. (64)