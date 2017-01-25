هاجمت بصورة مباغة أعداد مسلحة كبيرة من مرتزقة النظام الخليفي بلباس مدني ساحة الاعتصام بالدراز امام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم مخلفة العديد من الإصابات البليغة والحرجة بالمعتصمين.

المرتزقة المسلحون كانو مقنعين و يستقلون نحو 20 سيارة استخدمت *الرصاص الحي ورصاص الشوزن* ضد المعتصمين العزل في هجومها المباغت الغادر فجر اليوم الخميس 26 يناير 2017 ما أدى لإصابات بليغة في صفوف المرابطين نقل إحدهم إلى *العناية القصوى* في مستشفى السلمانية فيما تم تسجيل ست حالات اعتقال.

وجاء الهجوم الدموي تحت تحليقٍ مروحي على علو منخفض استمر لمدة ساعة تقريبا حتى انسحاب المرتزقة الخليفية التي غادرت شوارع الدراز الداخلية بعد استبسال المعتصمين العزل في المواجهة على الرغم ما خلف من إصابات و جرحى و ازدياد توافد حشود من الأهالي رجالاً ونساءً رغم تأخر الوقت وكثافة وابل رصاص الحي والشوزن. (35)